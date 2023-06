Mercoledì 14 giugno è lutto nazionale in Italia. Oggi si svolgeranno i funerali di Stato alle 15 in Duomo a Milano per Silvio Berlusconi, morto al San Raffaele lunedì 12 giugno. Sono 2.000 le persone che potranno entrare nella cattedrale, da 10.000 fino a un massimo di 15.000 quelle che potranno seguire le esequie dai due maxi schermi posizionati ai lati della piazza transennata. I cittadini che vogliono portare il loro ultimo saluto a Silvio Berlusconi, però, avranno accesso libero ai varchi, fino a esaurimento posti.

L’arrivo delle autorità è previsto dopo le 14.30, dal lato sud del Duomo. Il feretro di Silvio Berlusconi arriverà invece sul sagrato e intorno alle 14.50 verrà trasportato all’interno della cattedrale. L’ultimo a entrare sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, poi – dalle 15 – inizierà la cerimonia, presieduta dall’arcivescovo di Milano, Mario Delpini.

Leggi anche: “Guardate cosa ha fatto”. Silvio Berlusconi, l’inaspettato gesto della prima moglie Carla Elvira Dall’Oglio





Silvio Berlusconi, l’ultimo bellissimo gesto dei figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi

La famiglia del Cavaliere sarà seduta nella parte destra della cattedrale e le autorità in quella di sinistra. Ieri l’ex moglie di Silvio Berlusconi ha fatto pubblicare un necrologio sul Corriere della sera: “Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito”, si legge sul quotidiano del 13 giugno.

Carla Elvira Lucia dall’Oglio, classe 1940, è stata la prima moglie di Silvio Berlusconi e madre di Marina e Pier Silvio. I due sono rimasti sposati dal 1965 al 1985. Oggi un altro bellissimo gesto, questa volta dei figli, arrivato sulle pagine dei maggiori quotidiani nazionali. Il messaggio è firmato da Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi.

“Dolcissimo papà grazie per la vita, grazie per l’amore. Vivrai sempre dentro di noi”, si legge nel messaggio firmato da tutti i cinque figli di Silvio Berlusconi. Nel giorno dei funerali dell’ex premier, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi hanno affittato una pagina sui maggiori quotidiani italiani per ricordare il padre scomparso lunedì 12 giugno.