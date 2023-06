Lutto nazionale e funerali di Stato per Silvio Berlusconi, morto lunedì 12 giungo a 86 anni. L’ex premier era ricoverato da venerdì all’ospedale San Raffaele di Milano per la sua “patologia ematologica”. Il decesso è avvenuto alle 9.30. L’allarme era scattato all’alba quando Berlusconi si è aggravato in maniera improvvisa, veloce e abbastanza inaspettata domenica sera, quando fuori dal San Raffaele erano arrivati i figli e il fratello Paolo.

Un evento acuto – legato alla malattia con cui l’ex premier Silvio Berlusconi conviveva da circa due anni, una leucemia mielomonocitica cronica, e a una produzione del midollo osseo non più equilibrata – ha cambiato il quadro in maniera repentina e lunedì mattina, alle 9:30, è stato dichiarato il decesso.

Silvio Berlusconi, il necrologio della prima moglie Carla Elvira dall’Oglio

Una famiglia numerosa, quella di Silvio Berlusconi, sposato dal 1965 al 1985 con Carla Elvira Lucia dall’Oglio. Nel 1966 nasce Marina, oggi presidente di Fininvest e del gruppo Arnoldo Mondadori Editore. Nel 1969 viene alla luce Pier Silvio, attualmente vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Gruppo Mediaset e sposato con la conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin.

Silvio Berlusconi e Carla Elvira Lucia dall’Oglio sono stati sposati dal 1965 al 1985, poi il cavaliere si è sposato in seconde nozze con Veronica Lario, con la quale ha Barbara (30 luglio 1984), Eleonora (7 maggio 1986) e Luigi (27 settembre 1988). Silvio Berlusconi e Veronica Lario si sono separati nel 2009 e hanno divorziato nel 2014. Con la prima moglie Silvio Berlusconi ha sempre avuto un bellissimo rapporto e oggi Carla Elvira Lucia dall’Oglio gli ha voluto tributare un ricordo.

“Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito”, ha scritto nel necrologio pubblicato sul Corriere della sera Carla Elvira Lucia dall’Oglio. Classe 1940, la prima moglie di Silvio Berlusconi è originaria di La Spezia. Il suo incontro con Silvio Berlusconi risale al 1964 e appena un anno dopo i due si sono sposati.