La notizia peggiore è purtroppo diventata realtà. Silvio Berlusconi è morto all’età di 86 anni, ne avrebbe compiuti 87 a fine settembre. Sin dal primo momento c’erano state preoccupazioni massime da parte di alcuni esponenti politici, che comunque avevano confermato una situazione da tenere d’occhio. Ad essergli fatali sono stati problemi legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo. Il suo stato di salute non accennavano a migliorare, poi la situazione è precipitata. Si era anche vociferato della presenza di una polmonite che ha quindi aggravato una situazione già critica

>> “Lo ha fatto davvero”. Silvio Berlusconi, dopo la morte la scoperta choc sul famoso cantante

I medici avevano ritenuto congrua l’opzione ricovero, che però non è risultato essere decisivo. Nonostante il trasferimento in rianimazione, Silvio Berlusconi non ce l’ha fatta ed è morto nelle scorse ore, creando un vuoto incolmabile non soltanto nella sua famiglia ma in tutti i sostenitori di Forza Italia e non solo. L’uomo era stato ricoverato, di nuovo, venerdì, all’ospedale San Raffaele di Milano, dove stamani sono arrivati molto velocemente Paolo Berlusconi, i figli Marina, Eleonora, Barbara e Pier Silvio. Marta Fascina era già lì con lui, nei suoi ultimi istanti.

Leggi anche: Politica italiana in lutto, l’addio all’ex storico ministro: “Uno degli ultimi grandi”





Silvio Berlusconi è morto a 86 anni

Dolore immenso per la perdita di Silvio Berlusconi in tutto il centrodestra e nella politica in generale. Purtroppo è morto perché le sue condizioni di salute si erano aggravate troppo, quindi gli sforzi profusi dai dottori si sono rivelati vani. Nelle prossime ore saranno forniti dettagli sulla camera ardente e sul giorno dei funerali. Una carriera lunghissima quella del Cavaliere, nato a Milano il 19 settembre del 1936. Era stato per ben quattro volte presidente del Consiglio. Era senatore della Repubblica dallo scorso 13 ottobre.

Berlusconi era stato anche deputato dal 15 aprile del 1994 al 14 marzo del 2013. Per quanto riguarda i suoi incarichi parlamentari, era stato inoltre membro della commissione per gli affari esteri, i diritti dell’uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa dal 21 luglio 1999 al 10 giugno 2001. Ha guidato il Milan dal 1986 al 2017, vincendo 29 trofei. In totale ha conquistato per l’esattezza 8 scudetti, 5 Coppe dei Campioni o Champions League, 6 Supercoppe Italiane, 5 Europee, 3 Mondiali per Club e 1 Coppa Italia.

Silvio Berlusconi ha lasciato ufficialmente il Milan nel 2017 e sempre con Adriano Galliani e il fratello Paolo Berlusconi è tornato a sognare come presidente del Monza Calcio (una squadra che all’epoca si trovava in Serie C). Con lui al comando, il Monza, prima è arrivata in Serie B e poi in Serie A, nel campionato maggiore d’Italia.

Leggi anche: Com’è morto Silvio Berlusconi. Cosa è successo in ospedale negli ultimi giorni