“Sì, ve lo posso confermare”. Monica Setta, l’annuncio più atteso: che gioia per il suo pubblico

Bellissima notizia per la conduttrice televisiva Monica Setta. Anzi, possiamo tranquillamente parlare di una doppia comunicazione che farà molto felice il suo pubblico. La giornalista ha voluto rilasciare qualche dichiarazione interessante sul suo profilo Instagram e ha confermato una news che tutti attendevano da tempo. Un vere e proprio sospiro di sollievo per i seguaci della presentatrice Rai, che potranno apprezzare le sue doti professionali ancora a lungo. E anche in altre situazioni.

L’estate scorsa ha deciso su Instagram di rendere partecipi i fan del momento di vacanza trascorso a mare in Puglia in pieno relax ma anche per festeggiare il suo onomastico. Le foto hanno letteralmente sorpreso molti: Monica Setta in bikini a 57 anni è splendida. Mentre su Tiberio Timperi ha detto: “Penso che sia un professionista e ci sono centinaia di persone che possono testimoniarlo. Non siamo diventati amici, ma in tv si va per lavorare non per organizzare pranzi e cene quando si spengono le telecamere”.

Innanzitutto Monica Setta resterà saldamente al timone di ‘Unomattina in famiglia’, come ribadito dalla diretta interessata sui social: “Nella rubrica del grande Gianni Ippoliti si parlava di me e della bufala, rilanciata ieri da molti blog secondo cui sarei pronta a lasciare Unomattina in famiglia per un programma tutto mio. Come sempre nel gossip c’è una mezza verità e la cosa del nuovo programma è vera, ma non riguarda la tv. Unomattina in famiglia non è mai andata così bene e avanti con gioia fino a fine produzione”.





Poi Monica Setta ha aggiunto: “Amo follemente questo programma e fosse per me lo farei per sempre. Autori, squadra, colleghi, tutto va per fortuna a gonfie vele! Ci vediamo domani alle 6.30 peer un’altra domenica insieme su Rai 1. Buon sabato e vi voglio un mondo di bene”. Grande entusiasmo ovviamente da parte dei suoi follower di Instagram, che hanno festeggiato questa importante smentita. Dunque, la conduttrice pare proprio che lavorerà ancora a lungo nel programma della tv pubblica.

E l’altra grande novità, ufficializzata implicitamente da Monica Setta, riguarda la radio. Infatti, oltre a proseguire nella conduzione della trasmissione radiofonica ‘Parla con lei’, ne avrà a disposizione un’altra a partire dal 2022. Non si conosce il nome di questo programma, ma dai primi mesi dell’anno prossimo pare proprio che sarà alla guida di un altro format in radio. Momento magico per lei.