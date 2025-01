Grande Fratello, cosa sta succedendo tra Javier e Zeudi? C’è una nuova ship all’interno della Casa e il flirt potrebbe essere più esplosivo del previsto. Nella notte i due si sono scambiati chiacchiere e tenerezze. E che si tratti di una cosa seria è confermato dalle parole del pallavolista argentino che ha confidato agli amici di essere stato bene in compagnia dell’ex Miss Italia.

In realtà sarebbe nato tutto come uno scherzo ad Helena Prestes, che ha provato ad avvicinarsi sia a Javier che a Zeudi. Con quest’ultima sicuramente la modella ha avuto maggior successo, ma non è nata una storia. Ora l’atleta sudamericano vorrebbe confessare tutto a Helena, che a breve rientrerà nella Casa, ma teme la sua reazione. E sì che la bionda di San Paolo non è che abbia mai mostrato grande self control…

Leggi anche: “Ho deciso di seguire il cuore”. Grande Fratello, Zeudi confessa a Chiara: chi ha scelto tra Javier e Helena





Le parole di Javier su Zeudi e la paura per la reazione di Helena

La notte di coccole tra Javier e Zeudi rischia di far esplodere il caos nella Casa al ritorno di Helena. Lo sa bene il pallavolista che confidandosi con gli altri ha ammesso: “Non è successo niente di che, però ci sto pensando. Magari lei mi vede come un fratello maggiore, non so”.

Alfonso D’Apice è stato il più schietto chiedendo a Javier come avrebbe affrontato Helena quando sarebbe rientrata in Casa: “Le parlerò di tutto, ma forse mi odierà all’inizio” la risposta di Javier. Quest’ultimo, parlando con Emanuele e Maxime, ha anche dichiarato che fuori dalla Casa sarebbe andato oltre con Zeudi. Intanto Helena è all’oscuro di tutto e sui social i fan si scatenano.

Javier conferma il suo interesse e la sua confusione nei confronti di Zeudi e afferma che fuori sarebbe andato oltre

È preoccupato per #helena

Alfonso preme sull’acceleratore

Max invidia le emozioni che J sta provando #grandefratello pic.twitter.com/f4iCJbuvAy — REALITY TIME 👀 (@oct2610) January 22, 2025

“Helena non se lo meritava questo”, “Javier ha fatto la più grande cavolata che potesse fare”, “Ha sempre detto di voler bene a Helena, ma per come si sta comportando non sembra”, “Lui si è giocato la finale” sono alcuni dei commenti. E ancora: “Anche Zeudi sta sbagliando”, “Sta facendo il tentatore come al solito”, “Ha sempre avuto ragione Lorenzo su di lui, dopo Chiara avanti un’altra”, “Sono entrambi in malafede perché non hanno ancora detto nulla a Helena”, “Che delusione“.

“Dobbiamo accettarlo”. Pamela svela la decisione del Grande Fratello e nella Casa ci restano male