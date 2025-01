Memo Remigi è tornato a far parlare di sé nelle ultime settimane per alcune dichiarazioni rilasciate riguardo a Jessica Morlacchi, con la quale ha condiviso un capitolo controverso della sua carriera televisiva. Dopo l’uscita di Jessica dal Grande Fratello, dove si è distinta per la sua autenticità e sensibilità, e la sua intervista a Verissimo, Memo ha deciso di affrontare nuovamente il tema del loro rapporto, fornendo ulteriori dettagli sulla loro riconciliazione e sul suo punto di vista.

Durante un’intervista recente, Remigi ha espresso apprezzamento per le parole di Jessica, che a Verissimo ha sottolineato di averlo perdonato per quanto accaduto nell’ottobre 2022, durante la trasmissione Oggi è un altro giorno. In quell’occasione, il cantante era stato accusato di un gesto inappropriato nei confronti di Jessica, un episodio che aveva suscitato clamore mediatico e portato alla sua esclusione dalla Rai. Jessica, intervistata da Silvia Toffanin, ha dichiarato: “Non lo sa nessuno, ma ci siamo chiariti tra di noi. È successo quello che è successo, ma c’era un bene profondo, un’amicizia profonda”.





Memo Remigi, la confessione su Jessica Morlacchi

E ancora: “Ci siamo sentiti al telefono. L’ho chiamato anche ad agosto per dirgli del Grande Fratello. Io perdono, voglio bene a Memo Remigi. Io perdono le brave persone.” Le sue parole hanno colpito profondamente Memo, che ha risposto con toni pacati e riconoscenti: “Sono felice che Jessica abbia espresso questi sentimenti. Mi dispiace ancora per quello che è successo e per come sono andate le cose, ma il fatto che lei abbia scelto di perdonare dimostra la sua grandezza d’animo. Ho sempre avuto affetto per lei e mi auguro che il futuro le riservi solo il meglio.”

Memo ha anche sottolineato come, al di là delle polemiche mediatiche, tra lui e Jessica ci fosse un legame sincero nato sul palco e rafforzato dalla stima reciproca. Ha ammesso che la vicenda ha segnato profondamente la sua carriera, ma ha riconosciuto che il chiarimento privato con Jessica è stato un passo fondamentale per andare avanti: “Ci siamo parlati a cuore aperto. Lei ha capito che non c’era nessuna intenzione negativa da parte mia, e questo per me è stato un sollievo”.

Dice ancora Memo: “È una persona speciale, e le auguro di continuare a brillare, sia nella musica che nella televisione”. Memo Remigi ha affermato di voler guardare al futuro con serenità, concentrandosi sui progetti artistici e sul recupero del suo rapporto con il pubblico: “Non posso cambiare il passato, ma posso cercare di fare del mio meglio per dimostrare chi sono realmente. Ringrazio Jessica per aver scelto di perdonarmi. È una lezione di vita che porterò sempre con me.”

