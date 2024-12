“Io me ne devo andare”. Grande Fratello, Jessica Morlacchi arriva al limite. Una delle più amate di questa edizione è a un passo dall’abbandonare tutto. La sua salute mentale sta pagando a caro prezzo una serie di dinamiche decisamente tossiche all’interno della casa. In primis, per la bella ex cantante dei Gazosa, c’è un problema di cuore. Niente di grave chiaramente, stiamo parlando d’amore: Jessica non ha mai nascosto di essere attratta estremamente da Luca Calvani. C’è un problema tuttavia, l’uomo è gay e felicemente in una relazione duratura.

>> “Espulsione anche per Shaila”. Grande Fratello: non uno, due provvedimenti. Pubblico determinato

Nonostante si sia dichiarato bisessuale tempo fa, non sembra che nel radar dell’attore toscano ci sia apertura per la dolcissima e simpatica Jessica. Lei qualche giorno fa aveva confessato su di lui: “Sono emozioni talmente forti che ti arrivano come treni allo stomaco e ti spiazzano, è bellissimo. È un segreto solo mio…”. Ma è solo questo? No chiaramente, ma la cosa ha destabilizzato non poco le dinamiche in casa. Anche perché se per caso qualcuno si avvicina a Calvani non sempre la Morlacchi la vive benissimo.





“Io me ne devo andare”. Grande Fratello, Jessica arriva al limite

C’è poi un’altra dinamica, che Helena Prestes sta facendo il suo gioco in casa e ha capito che la sua figura da ‘destabilizzatrice’ funziona molto bene, sopratutto sul pubblico. È per questo che nelle scorse ore, ha voluto far sapere a Jessica Morlacchi di stare a chiacchierare intimamente sotto le coperte con Luca. È la stessa Jessica a raccontarlo ad Ilaria, durante uno sfogo notturno: “Parlava ad alta voce… Io ero sotto la coperta e parlava ad alta voce per farmi sentire che stava là con Luca Calvani…”.

#heleners #grandefratello

Che grande delusione sei stata Jessica morlacchi…fatti un esame di coscienza prima di sentenziare gli altri cn dichiarazioni pesanti e fuori luogo…pessima! pic.twitter.com/Ge1w9lQ8tC — 𝒜🪽 (@alchemistdemon_) November 29, 2024

Insomma, Jessica non sta prendendo bene questo fatto di Helena molto amica di Luca. Una cosa solo sua chiaramente, anche se il sospetto che Helena lo abbia capito c’è. La Morlacchi, quindi, sempre a Ilaria Galassi, ha detto, sbottando: “Mi stavo andando a chiudere in confessionale…Io da qualche parte devo scappare, non è che…”.

La paura è che dopo la delusione con Giglio, che è andato con Yulia, ora Luca con Helena, la povera Jessica, seppur una delle più amate di questa edizione, voglia andarsene per non soffrire ulteriormente. Il pubblico però comincia a non sopportare più questi atteggiamenti della Morlacchi. Uno ad esempio scrive: “Stiamo rivedendo le stesse scene (se non peggio) di quando era invidiosa e gelosa marcia di Yulia perchè a lei piaceva Giglio… Aiutatela la cattiveria la divora…”.

Leggi anche: “Espulsione durante la diretta”. Grande Fratello, la decisione colpo di scena