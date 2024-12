“Espulsione anche per Shaila Gatta”. Si infiamma l’attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, in onda stasera, 2 dicembre. A tenere banco in queste ore è la notizia della possibile espulsione di un concorrente dalla casa più spiata d’Italia. Una decisione presa dalla produzione del reality di Canale 5 a seguito di gravi episodi avvenuti nei giorni scorsi.

Uno dei principali indiziati, secondo le indiscrezioni, sarebbe Luca Giglioli, meglio conosciuto come “Giglio”. Ma il popolo del web chiede “la testa” anche di altri concorrenti. Il parrucchiere toscano è finito nell’occhio del ciclone per le espressioni forti usate contro Helena. Lo scontro tra i due risale alla diretta di lunedì 25 novembre, quando il gieffino si era lamentato dell’atteggiamento “incoerente” della modella brasiliana. I concorrenti avevano la possibilità di riunire due coppie separate dal tugurio: Lorenzo e Shaila da una parte, Giglio e Yulia dall’altra. A sorpresa, Helena aveva dato la sua preferenza a Lorenzo e Shaila.

Dopo la diretta, Giglio si era sfogato con gli altri inquilini: “Non mi interessa se non sta bene, vai fuori e vai a fare una cura. Qua non ti voglio. Devo continuare a scusarti perché non stai bene?”. Poi la frase choc: “La metto nella sauna, la riscaldo e la faccio esplodere da sola”.

BASTA! Se gli autori non intervengono su questi soggetti con la meritata squalifica non si meravigliassero che questo programma sta andando a rotoli #grandefratello pic.twitter.com/XfQLkI1Exc — Vans 😈 (@ViiVnss) November 27, 2024

Nel frattempo, sui social oltre a #fuorigiglio impazza anche un altro hashtag: #fuorishaila: “La squalifica di Giglio è inevitabile: non serve a nulla come concorrente. Dopo la gigantesca scenata di Shaila ai danni di Helena, non possono non prendere provvedimenti seri. La squalifica dovrebbe essere doppia. Anche Shaila merita l’espulsione!“. Altri scrivono: “Sarebbe stupendo un’eliminazione a tre: Shaila, Lorenzo e Giglio”.

Anche Shaila non era stata affatto tenera nei confronti di Helena. La scintilla è scoppiata durante la cena del ringraziamento: “Che ca**o ridi? Perché hai scritto una lettera a Lorenzo? È il mio compagno! (…) Ti nascondi dietro queste storie strappalacrime che racconti dalla mattina alla sera. Sei finta“.

Abbiamo assistito a 10 minuti di squallore e vergogna di una cafona #grandefratello pic.twitter.com/eHWoxbeItk — Titty💫 (@Lara1492) November 28, 2024

E poi aveva aggiunto: “Piccola giocatrice languida dal culetto peloso. Ti rode il cu*. Sei una contraddizione continua, sei falsa. Non so quale cultura abbiate in Brasile, ma tu vuoi solo dare fastidio”. Shaila aveva persino riproposto un gesto già discusso in passato: la famigerata “grattata”.

Intanto da fuori il padre di Giglio, Filippo, è intervenuto sull’astio tra suo figlio e Helena:

“Helena è molto emotiva, a volte eccessiva, ma penso sia autentica. Luca, invece, è una persona buona, non riesce a essere falso. Tutto è amplificato dalla situazione”, ha detto.