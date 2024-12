C’è molta attesa tra il pubblico per la nuova puntata del Grande Fratello. Durante la diretta condotta da Alfonso Signorini in onda verrà svelato l’esito del televoto e un concorrente dovrà abbandonare la casa. A finire in nomination questa settimana sono stati in quattro: Federica Petagna, Luca Giglioli, Stefano Tediosi e Javier Martinez. L’esito appare molto aperto.

Ma intanto si parla anche di un’altra possibile eliminazione, già decisa. Questa volta però a decretarla non è stato il pubblico, ma direttamente il Grande Fratello. Un concorrente verrà espulso in diretta a seguito di alcuni gravi episodi avvenuti nei giorni scorsi. Dentro la casa, infatti, si sono accese diverse discussioni. Lo scontro più infuocato è stato quello a tavola in occasione della cena del ringraziamento tra Shaila Gatta e Helena Prestes. Ma non è stato l’unico diverbio. La tensione si è alzata di parecchio, superando a volte i limiti consentiti. Il pubblico a sua volta ha invocato più volte l’eliminazione di uno o più concorrenti.

“Espulsione durante la diretta”. Grande Fratello, la decisione colpo di scena

A lanciare l’indiscrezione è stato Biagio D’Anelli via social. Lui è un influencer molto esperto di ciò che accade dietro le quinte del reality. Basti pensare che fu il primo a diffondere la notizia della denuncia contro Yulia Bruschi, presentata dal suo ex fidanzato dell’inquilina del Gf.

“Fermi tutti – ha annunciato ora D’Anelli . Ho appena origliato un audio in cui un addetto ai lavori dichiara che domani (lunedì 2 dicembre) ci sarà un’espulsione dalla casa. Un o una concorrente verrà scaraventato fuori, finalmente. Dopo una settimana di bullismo nei confronti di una ragazza (Helena) e di messaggi vergognosi, è arrivato il giorno della verità” ha aggiunto l’influencer sui social.

D’Anelli non ha rivelato il nome dell’inquilino destinato a uscire, lasciando che fosse il pubblico a fare ipotesi in merito. Qualcuno così ha ipotizzato che il concorrente espulso sarà Giglio. Parlando di Helena , il parrucchiere toscano aveva usato frasi choc: “Non mi interessa se non sta bene, va fuori e si fa curare. Non la voglio qui”. E ancora: “La metto nella sauna, la riscaldo e la faccio esplodere”. altri sono certi che si tratterà di Shaila. L’ex velina si era espressa in modo ancora più pesante sulla fotomodella: “Se hai un problema, vai dallo psicologo. Che cultura avete in Brasile?”.