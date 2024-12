Guillermo Mariotto ha lasciato la puntata di Ballando con le Stelle di sabato 30 novembre 2024 in modo inaspettato, suscitando grande sorpresa tra il pubblico e i partecipanti. Durante la diretta, dopo l’esibizione di Amanda Lear, Mariotto ha manifestato un malessere che lo ha costretto ad abbandonare lo studio. La conduttrice Milly Carlucci ha informato gli spettatori che non erano riusciti a recuperarlo e che si era allontanato per motivi di salute. Mariotto è apparso sottotono per tutta la serata, e i telespettatori hanno notato il suo comportamento insolito.

Prima di lasciare, ha rivolto una frecciatina a un autore del programma, chiedendo se poteva parlare, e ha chiesto ad Amanda Lear di portarlo via con sé, esclamando: “Portami con te, addio a tutti”. Questo gesto ha sollevato interrogativi sulla reale motivazione dietro la sua uscita, poiché sembrava più di un semplice malore. Selvaggia Lucarelli, presente in studio, ha tentato di fermarlo mentre lui si preparava ad andarsene. La sua reazione è stata documentata in una storia su Instagram, dove ha espresso il suo dispiacere per la decisione di Mariotto di lasciare. La situazione ha generato un certo caos durante la trasmissione, costringendo Milly Carlucci ad annullare i voti di Mariotto per evitare squilibri nella competizione tra le coppie semifinaliste.





Allontanamento di Mariotto, parla finalmente Selvaggia Lucarelli

Il giorno successivo all’accaduto, Selvaggia Lucarelli ha condiviso ulteriori riflessioni sulla situazione. Ha descritto il momento come surreale e ha sottolineato come il comportamento di Mariotto fosse stato inusuale fin dall’inizio della puntata. Nonostante la sua apparente leggerezza durante le interviste dietro le quinte con Amanda Lear, il suo abbandono improvviso ha lasciato un segno indelebile nella memoria della serata.

La puntata è stata caratterizzata da altri eventi significativi, come l’infortunio del maestro Samuel Peron e l’arrivo del suo sostituto Pasquale La Rocca. Tuttavia, l’uscita di Mariotto ha rubato la scena, diventando il fulcro delle discussioni sui social media e nei commenti degli spettatori. Molti si sono chiesti se ci fossero motivazioni più profonde dietro alla sua decisione di abbandonare lo show o se fosse semplicemente un malessere temporaneo.

In conclusione, Selvaggia definisce il comportamento di Mariotto un “colpo di teatro”. Nel difenderlo dice anche che spesso, “Mariotto abbia delle serate in cui è totalmente a briglie sciolte”. Lo definisce poi “eccentrico ed imprevedibile”. La domanda oggi quindi è: perché Mariotto che se ne va diventa un “ teatro” e Madonia un “rosicone”? Ai posteri l’ardua sentenza.

