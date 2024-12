“Oddio, che volo!”. Brutto incidente a Ballando con le stelle dopo quello a Samuele Peron. Ma stavolta è avvenuto tutto in diretta, dopo l’esibizione del concorrente. Il ballerino è caduto rovinosamente dalle scale che conducono al backstage, verso la Sala delle Stelle. Si tratta dell’ennesimo imprevisto che si abbatte su questa edizione dello show di Rai Uno già segnata da sfortunati eventi.

Il pubblico a casa non si è accorto di nulla, poiché la scena si è consumata lontano dalle telecamere, mentre Milly Carlucci stava conducendo. Tuttavia, qualcuno è riuscito a riprendere la caduta con uno smartphone, e le immagini sono rapidamente diventate virali sul web. Il concorrente si era appena esibito e, probabilmente a causa della tensione o dell’emozione, ha perso l’equilibrio, finendo per rotolare fino al fondo della scalinata.

A rimanere vittima dell’incidente è stato Tiziano, uno dei componenti de I Cugini di Campagna, in gara quest’anno come concorrente unico insieme alla maestra Rebecca. Il gruppo era stato eliminato durante una delle prime puntate dello show ma ieri sera era tornato in gara, per il ripescaggio. Purtroppo per loro, la serata si è conclusa con una nuova eliminazione.

Proprio durante il rientro in backstage, Tiziano è inciampato e, dopo aver perso l’equilibrio, è caduto rovinosamente, rotolando lungo tutta la scalinata. Poi si è capito che si è trattato di una scenetta, ma molto realistica. I presenti, visibilmente preoccupati, hanno subito cercato di soccorrerlo: “Tiziano! Tiziano!”. Per alcuni attimi lui è rimasto immobile a terra con il volto rivolto verso il pavimento, ma fortunatamente si è rialzato poco dopo, apparentemente senza gravi conseguenze.

Anche se la caduta è stata piuttosto spettacolare, stavolta non ci sono feriti. Nonostante lo spavento generale, Tiziano è riuscito a rassicurare tutti con un sorriso.

Non tutti, però, sono stati altrettanto fortunati come lui. Ad esempio Sonia Bruganelli ha subito la frattura di diverse costole, e solo ieri sera dopo tante sofferenze, è riuscita a esibirsi senza bustino. Più sfortunata di tutti è stata Nina Zilli, costretta a ritirarsi dalla competizione a causa dello stesso infortunio di Sonia.

Altri incidenti recenti hanno coinvolto la maestra Giada Lini, partner di ballo di Alan Friedman e la ballerina Anastasia Kuzmina, che si esibisce con Francesco Paolantoni. Entrambe sono finite a terra durante la lor esibizione in diretta. Il programma ancora non è finito, la speranza del pubblico è che la sfortuna per i concorrenti sia finita ieri.