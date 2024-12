Luca Barbareschi, confessione choc. Tra i protagonisti di questa edizione di Ballando con le Stelle c’è anche l’istrionico attore e conduttore, in gara con Alessandra Tripoli. Qualche giorno fa ha svelato di attraversare una crisi con la moglie Elena Monorhio: “Ho fatto delle cose che hanno fatto soffrire molto la persona che amo…”.

“Mi ha detto ‘non ce l’ho con te perché hai fatto questo, quello o quello ma perché non me lo hai detto, mi ha fatto sentire sola. E questa è una cosa che l’ha delusa. È una bellissima dichiarazione d’amore perché non c’è il giudizio”. Tuttavia ora a far discutere è stata un’altra dichiarazione di Luca Barbareschi che ha rivelato quale è la persona che gli ha cambiato la vita…

Luca Barbareschi e il barbone che gli ha cambiato la vita: chi è

Luca Barbareschi ha voluto dedicare la performance dell’ultima puntata di Ballando a Mimmo, una persona per lui speciale: “Ci sono delle figure importanti che hanno cambiato la mia vita, ma forse la persona che più mi ha colpito è Mimmo – ha spiegato il concorrente del dancing show di Rai1 – Era un ragazzo meraviglioso, bellissimo, era l’amante di uno sceneggiatore, che abitava nel mio quartiere”.

Il dramma: “Gli pagava troppi soldi questo sceneggiatore e gli pagava anche la droga. Un giorno questo sceneggiatore sparisce, evidentemente aveva trovato un amante più giovane. Lui si perde: diventa un barbone drogato. Lui qualche anno fa è stato molto male ed è stato operato e ripulito. Quando esci però ricaschi, è difficile… intanto però torna a dormire in strada, è diventato il barbone di piazza Mattei”.

Io che cerco di resistere al sonno durante queste clip di Barbareschi #Ballandoconlestelle pic.twitter.com/72GlRWpJFZ — severusmagiustu🧙🏻‍♂️ (@severusmagiustu) November 30, 2024

Poi Luca Barbareschi ha espresso il suo più grande desiderio: “Io in questi anni sono cresciuto con Mimmo. Io famoso, famiglia, figli, ricco, e lui sempre più povero. Una mattina mi sono detto che potevo essere io Mimmo. È come una cartina tornasole sulla mia vita, è sempre pronto a ricordarmi chi potrei essere: un barbone. Io vorrei un lieto fine per lui“.

