Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero crolla in lacrime. Puntata davvero ricca di colpi di scena quella del dancing show di Rai 1 andata in onda ieri, sabato 30 novembre. A portare emozioni sul palco non sono stati solo i concorrenti, su tutti Federica Pellegrini che dopo l’allontanamento di Angelo Madonia, pensava di proseguire col sostituto Samuel Peron. Purtroppo, però, il ballerino ha riportato un brutto infortunio al polpaccio.

La Divina non ha resistito all’ennesima sfortuna e si è lasciata andare alle lacrime. In ogni caso la campionessa potrà continuare la sua avventura a Ballando con l’ex compagno di Nina Zilli Pasquale La Rocca. Un altro momento ‘cult’ è stato quando Guillermo Mariotto ha lasciato il suo posto in giuria provocando curiosità nel pubblico. E poi c’è stato il pianto di Bianca Guaccero…

Bianca Guaccero non resiste e crolla a piangere

È stata una serata molto particolare per Bianca Guaccero che fino ad ora si sta confermando protagonista assoluta e bravissima come ballerina. Nella puntata la conduttrice ha voluto dedicare la coreografia del ballo alla figlia di 10 anni Alice. Da quando si è separata dal marito Dario Acocella il volto noto della Rai ha voluto sempre proteggere la sua bambina.

Bianca Guaccero ha spiegato che ha cercato in ogni modo di proteggere la figlia dalle difficoltà e le sofferenze della vita. Così quando Carolyn Smith le ha fatto i complimenti, sottolineando le emozioni che ha saputo regalare a tutti con la sua performance Bianca Guaccero è crollata in un pianto pieno di significato: “Ho tenuto la concentrazione – ha detto la concorrente tra le lacrime – ma tra la canzone e tutto, ho dovuto trovare il coraggio di mettere in scena determinate cose. Quando Carolyn mi ha detto dell’emozione è perché volevo trasmetterla”.

Selvaggia Lucarelli è poi intervenuta scherzando e stemperando la tensione del momento. Si è rivolta così a Bianca: “a te è rimasto il ballerino, ti ci sei pure fidanzata” facendo riferimento a quanto avvenuto a Federica Pellegrini. Poi ha aggiunto “Almeno speravo che tu fossi gelida, e invece hai anche un cuore. Prima o poi troveremo il punto debole”.

