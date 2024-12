Sonia Bruganelli senza pace, a Ballando con le stelle anche Alberto Matano non le ha risparmiato critiche durante la puntata di ieri. Durante la clip di presentazione Sonia ha detto: “Sapevo che sarebbe stato un percorso emotivo, ma non immaginavo così tanto. Pensavo che avrei in qualche modo gestito con più leggerezza, poi molte volte mi partiva l’embolo. Il mio percorso di crescita dal punto di vista del ballo su cinque giurati interessava solo ad uno, forse due”.

“Gli altri non avevano alcun tipo di interesse. Noi abbiamo un obiettivo, ma per chi sta dall’altra parte essere sempre interessante, tagliente, la necessità di rimanere impressi, lo capisco, perché l’ho fatto anche io e la cosa peggiore è essere trasparente, vuoi che quello che dici si noti”.





Ballando con le stelle, scontro tra Matano e Bruganelli

E fini qui, nulla da eccepire. A far scattare Matano sono state le anticipazioni che arrivano dall’intervista che Sonia ha concesso a Belve. Dice il conduttore: “Ti voglio dire una cosa, capisco benissimo che si possa avere un atteggiamento di non condivisione, di ribellione nei confronti della giuria, però mettere in dubbio quello che noi facciamo e soprattutto dire cose non vere”.

“Perché mi sono fatto dare i dati, sono pubblici e si possono verificare e hai ballato quanto gli altri, a volte anche di più, non mi è piaciuto e lo trovo ingeneroso nei confronti di noi che lavoriamo qui”. Bruganelli ha così risposto: “Il mio percorso qui a Ballando credo abbia avuto un senso, purtroppo non sono riuscita a far fronte, non avevo grandi armi fisiche ed è diventato verbale”.

E aggiunge: “Però credo per essere onesti intellettualmente, io credo che il grosso della mia partecipazione qui, è stato su uno scontro verbale”.