Si sta tramutando in un incubo per Federica Pellegrini l’avventura a Ballando con le stelle. A poche ore dalla nuova puntata in diretta, si è scoperto che il suo nuovo ballerino Samuel Peron avrebbe avuto un infortunio. Dopo aver già perso Angelo Madonia dopo la cacciata di lui, ora la concorrente potrebbe anche dover rinunciare alle performance del maestro, tornato nei giorni scorsi.

Le prove a Ballando con le stelle sarebbero state fatali per Samuel Peron, che stando al racconto della giurata Selvaggia Lucarelli, avrebbe accusato un problema al ginocchio nella giornata di giovedì 28 novembre. E la sua presenza sarebbe fortemente a rischio. Ma Milly Carlucci sarebbe corsa ai ripari e avrebbe un maestro di emergenza per l’ex nuotatrice.

Leggi anche: “Esibizione a rischio”. Ballando con le stelle, Federica Pellegrini incombe un nuovo ‘dramma’ per colpa di Samuel Peron





Ballando con le stelle, Peron infortunato: Pellegrini forse ballerà con un altro maestro

Ci sono due ipotesi che starebbero prendendo piede in queste ore a Ballando con le stelle. Milly Carlucci annuncerà la decisione definitiva sulla Pellegrini e Peron durante la diretta, anche se un recupero in extremis del ballerino appare difficile. La prima soluzione potrebbe essere quella di far esibire Federica praticamente da sola, ma il sito Leggo ha fatto il nome di un possibile sostituto di Samuel.

Milly potrebbe far ballare Federica Pellegrini insieme a Simone Di Pasquale, visto che il ballerino è già nella giuria tecnica. Si era vociferato della possibilità di un incredibile ritorno di Raimondo Todaro, ma sarebbe solamente una suggestione che allo stato attuale non ha niente che faccia presagire la sua reale presenza sul palco.

Non resta che aspettare l’inizio della puntata per comprendere che tipo di decisione sia stata presa per permettere a Federica di competere al meglio.