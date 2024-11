L’esibizione di Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle potrebbe essere a rischio, con un nuovo imprevisto che si aggiunge alla serie di difficoltà che l’ex nuotatrice sta affrontando nel suo percorso televisivo. Dopo l’esclusione del suo precedente insegnante Angelo Madonia, sostituito da Samuel Peron, c’è una brutta notizia per la nuotatrice che si sta mettendo in mostra nel talent di Rai Uno. La situazione per Federica Pellegrini, che ha già visto stravolgersi il suo cammino a Ballando con le Stelle, continua dunque a complicarsi.

L’ultimo aggiornamento riguarda proprio Samuel Peron, il maestro di ballo tornato nel programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci che è rientrato proprio per stare accanto alla campionessa di nuoto, da una settimana finita al centro delle polemiche dopo la lite tra il maestro Angelo Madonia e il giudice Selvaggia Lucarelli.





Ballando con le stelle, la voce su Samuel Peron: Federica Pellegrini a rischio

Samuel Peron si era detto entusiasta di tornare a insegnare a Federica, ma che ora si trova a fare i conti con un infortunio al ginocchio che potrebbe pregiudicare la sua partecipazione alla puntata. Il maestro di ballo si sarebbe infortunato al ginocchio, creando una situazione di incertezza per la sportiva, che potrebbe non esibirsi nemmeno con il nuovo partner. Se ciò dovesse confermarsi, Milly Carlucci, conduttrice del programma, sarebbe già al lavoro per trovare una terza soluzione, un altro insegnante che possa affiancare Federica Pellegrini nel suo percorso.

Al momento, né la Pellegrini né Peron hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma la notizia ha scatenato un acceso dibattito tra i fan e gli addetti ai lavori. Nel frattempo, la puntata di stasera di Ballando con le Stelle promette comunque colpi di scena, anche se questa incertezza sulla partecipazione della “Divina” aggiunge un ulteriore elemento di suspense. A meno di ulteriori sviluppi, la situazione per Federica si presenta particolarmente complessa: dopo il cambiamento di insegnante, potrebbe ora trovarsi senza la sua guida, mettendo in pericolo non solo l’esibizione di stasera, ma anche la sua permanenza nel programma.

Nel dettaglio, queste sono le coppie confermate per la serata: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Federica Nargi e Luca Favilla, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, Federica Pellegrini e Samuel Peron (o un altro maestro in caso di infortunio), Tommaso Marini e Sophia Berto, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti La situazione per Federica Pellegrini resta dunque incerta, ma la speranza di una rapida risoluzione continua a essere viva. La speranza è che, nonostante gli imprevisti, la campionessa possa continuare a esibirsi nel programma con la stessa grinta che ha sempre mostrato in piscina.