L’ultima puntata di Ballando con le Stelle ha regalato al pubblico numerosi colpi di scena. Lo show si è aperto con la gara tra le coppie eliminate per il ripescaggio. A spuntarla alla fine sono stati Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Sfortunatissima, invece, Nina Zilli, che sperava di essere ripescata, ma è stata costretta a ritirarsi per un altro infortunio.

Serata ricca di emozioni anche per Federica Pellegrini. La campionessa doveva debuttare con il suo nuovo maestro di ballo, Simone Peron. Il ballerino, però, è stato messo ko da una lesione al muscolo della gamba durante l’ultima prova in teatro. A quel punto, a rimpiazzarlo è stato Pasquale La Rocca, ex partner di Zilli, ormai fuori dai giochi.

Ballando con le stelle, Mariotto si alza ed esce improvvisamente dallo studio. Milly sconvolta: “È fuori”

In tutto questo, si è consumato anche una sorta di giallo: la sparizione di uno dei giudici dalla sua postazione. Guillermo Mariotto, infatti, a un certo punto ha abbandonato il suo posto accanto a Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Fabio Canino. È successo tutto alla fine dell’esibizione di Amanda Lear come ballerina per una notte. Quando l’ospite d’onore ha lasciato lo studio, Mariotto ha deciso di seguirla e non è più tornato.

Selvaggia Lucarelli, che gli sedeva accanto, ha immortalato tutto con il suo cellulare, postando poi la storia su Instagram. Nel video si vede Mariotto salutare la collega, dicendo “Mi dispiace, sì, mi dispiace”. Dopodiché Guillermo è “volato” via.

La trasmissione a quel punto è proseguita fino alla fine, ma lui non è più tornato. Poco dopo, Milly Carlucci ha annunciato: “Mariotto si è allontanato, abbiamo provato ma non siamo riusciti a recuperarlo”. Lucarelli ha aggiunto aggiunge: “Si sarà infortunato anche lui”. E ancora la conduttrice: “Gli voglio bene, spero non si sia infortunato, serata strana piena di colpi di scena. Le coppie hanno un voto in meno, quindi dovremmo ricalibrare i voti di quelle coppie per le quali Mariotto non ha votato”.

Mariotto ha lasciato il teatro. Cosa sarà successo? COMUNQUE, CHE SERATA. #ballandoconlestelle pic.twitter.com/q2bwNga6Vj — trashtvstellare (@tvstellare) November 30, 2024

SIGNORINI IMPARA IL MESTIERE DA #BallandoConLeStelle :

la Zilli si fa male prima del ripescaggio

Madonia scartavetrato da una clip

spoiler sulla Bruga a Belve

la Pellegrini cambia 3 maestri in 5 giorni

Mariotto scappa con Amanda Lear #grandefratello pic.twitter.com/CXeuzwLtNv — the other side (@arte_mi_sia_2) December 1, 2024

A fine serata, l’inviato de La Volta Buona, Domenico Marocchi, sul suo account Twitter ha scritto di aver intervistato Mariotto e Amanda Lear: “Guillermo Mariotto ha fatto le interviste con noi assieme ad Amanda Lear. I due hanno scherzato molto”. In effetti, un video postato da Ballando mostra lo stilista insieme ad Amanda Lear e ai suoi ballerini nel backstage. Per fortuna, quindi nessun malore per lui. Masui social è scoppiata la polemica.

Milly: Mariotto si è allontanato dal teatro non sappiamo nulla forse sta male

Mariotto:#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/SD4pmzp5gq — Lexie Grey (@greysloanbly) November 30, 2024

Guillermo ha fatto le interviste con noi assieme ad Amanda.

Hanno scherzato molto.#BallandoconleStelle — Domenico Marocchi (@domenicomarock) December 1, 2024

Scrive su X un account che segue da vicino il programma: “Angelo Madonia giustamente allontanato perché è venuto meno al suo ruolo di maestro e si è distratto. Allontaneranno anche Mariotto, che stasera si è distratto con i ballerini di Amanda Lear ed è mancato per un’ora? E i giudici che stanno sempre al cellulare?“.