Situazione sempre più delicata nella casa del Grande Fratello. Lorenzo, durante una conversazione con Mariavittoria, ha preannunciato una decisione choc che ha preso e che porterà avanti per un tempo indefinito. Per gli altri sarà un duro colpo, in particolare per Shaila, dato che le sue parole sono molto forti e la Minghetti ha avuto molta fatica a farlo ragionare.

Infatti, al Grande Fratello Lorenzo ha avuto molti problemi negli ultimi giorni e il suo umore si è abbassato tantissimo. A questo punto è arrivato a prendere una decisione clamorosa, comunicata in primis a MaVi, e che gli altri ancora non conoscono. Andiamo a vedere cosa ha detto Spolverato nella giornata di sabato 30 novembre.

Grande Fratello, decisione clamorosa di Lorenzo: “Sono affranto”

Momento molto triste quello vissuto da Lorenzo al Grande Fratello, che ha confessato a Mariavittoria di essere stanco delle liti avute. Dopo aver detto di “essere affranto“, ha rivelato alla coinquilina di voler andare avanti in una maniera differente rispetto a quanto fatto finora. E non pare proprio intenzionato a fare dietrofront.

Lorenzo ha confessato di non voler avere a che fare niente con gli altri concorrenti: “Voglio stare da solo, prima recupero la mia felicità e poi vado dagli altri”. A quel punto Mariavittoria gli ha detto: “Penso che ci siano i presupposti per risolvere, ci sta la delusione ma ci sta anche la volontà di riavvicinarsi”. Ma il modello appare determinato nella sua scelta.

Lorenzo ha chiosato: “Non voglio risolvere niente, mi sono stancato di capire e voglio essere uno spettatore per una volta“. L’allontanamento dal resto del gruppo sarebbe una cosa già decisa e chissà come reagirà Shaila di fronte a questo suo sfogo, dato che potrà rimanerci molto male. La sua avventura, salvo ripensamenti, dovrebbe proseguire concentrandosi unicamente su se stesso.