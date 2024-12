Il caso Guillermo Mariotto agita Ballando con le stelle, ieri il giudice ha abbandonato improvvisamente il programma con un laconico quanto scioccante “Addio a tutti”, per poi riappare dietro le quinte. Dietro la sua decisione ci sarebbe qualcosa di grosso ed il caso sarebbe lontano dall’essere rientrato. Così mentre ieri abbiamo assistito all’ennesimo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. La prima ha detto: “Ti sei lamentata del minutaggio. Se anche fosse vero, che non lo è, secondo te ti tolgono 20 secondi dal ballo?”.

“Questa trasmissione dura cinque ore, non ci mandano mai a casa. La mia sensazione è che ti piace tantissimo dichiarare guerra, solo che le armi devi saperle maneggiare, ho l’impressione che tu poi debba subire il rinculo”.





Ballando con le stelle, lite tra Mariotto e un autore?

E ancora ha detto: “Trovo inelegante che Madonia posti la card della sua compagna, dopo aver fatto un percorso con Federica Pellegrini, se avevamo il dubbio che ci fosse qualcosa di non elegante, adesso ne abbiamo la conferma”. Sonia, quindi: “Che bisogno c’era di dire questa cosa? È già accaduto tanto, mi sembra davvero fuori luogo questa cosa”.

Insomma, un clima a dir poco rovente, come quello che ci sarebbe tra Mariotto ed un autore. Spiega Fanpage.it come: “Durante la puntata di Ballando con le stelle di sabato 30 novembre, Guillermo Mariotto è apparso sottotono. Malumori con la produzione, problemi di salute o una semplice giornata storta? Al momento non è dato saperlo”.

E ancora: “Nel corso della serata, tuttavia, non sono mancati segnali che sembravano tradire un certo fastidio nel giurato”. Pare che ci siano stati degli attriti, staremo a vedere cosa succederà. La decisione di lasciare all’improvviso il programma ha spaventato pubblico e giuria. Sui social i commenti fioccano: “L’addio di Mariotto sarebbe devastante per il programma, sarà antipatico ma è un pilastro di Ballando”. E ancora: “Mariotto via? Choc devastante: ditemi che non è vero”. E pure tra i giudici il sentimento sarebbe questo: senza Mariotto Milly perderebbe una punta delle sue punte di diamante, capace di dividere, unire e, soprattutto, fare share. Un addio che sarebbe devastante sotto tutti i punti di vista. La tensione si era capita, del resto, dalle parole di Milly: ” “Vorrei far notare una cosa: non c’è Mariotto. Si è alzato e si è allontanato dal teatro, non siamo riusciti a recuperarlo. Gli voglio bene, spero non si sia infortunato. Forse si è sentito poco bene, non siamo riusciti a capire cosa è successo”.