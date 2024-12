“L’ha fatto durante la diretta”. Ballando con le Stelle, interviene Madonia e Selvaggia se ne accorge: è panico in studio. Anche Sonia costretta a parlarne, pubblico impazzito. Andiamo con ordine però. Angelo infatti, per chi non lo sapesse, è stato escluso da Ballando con le Stelle 2024 a causa di divergenze professionali con la produzione del programma, che si sono accentuate durante la nona puntata. Il ballerino, in gara al fianco di Federica Pellegrini, la settimana scorsa ha avuto un acceso confronto con la giudice Selvaggia Lucarelli, scatenato da un commento ironico che ha toccato la poi eliminazione di Sonia Bruganelli, compagna di Madonia.

La battuta di Lucarelli, che suggeriva una coincidenza tra l’eliminazione e un miglioramento nelle performance della coppia Pellegrini-Madonia, ha portato a un botta e risposta teso, con accuse reciproche di mancanza di professionalità. Lui ha dato di matto e anche Milly è stata costretta a richiamarlo all’ordine. L’uomo poco dopo se ne va e nei giorni successivi conferma l’allontanamento dal programma.





“L’ha fatto durante la diretta”. Ballando, interviene Madonia

In un comunicato ufficiale, la Rai ha sottolineato che la decisione è stata presa per garantire un clima lavorativo sereno e ha annunciato che Federica Pellegrini sarà affiancata da un nuovo maestro, Samuel Peron, per il resto della competizione. Poi anche Peron sarà costretto ad abbandonare per un infortunio, lo abbiamo già raccontato qui. Poi è arrivata la puntata di ieri sera in cui gareggiano contro Federica Pellegrini, la compagna abbandonata da Madonia nel gioco e Sonia Bruganelli, la compagna nella vita reale.

E durante la diretta, sui social personali del ballerino, sono comparsi i codici per sostenere proprio l’ex di Bonolis e non la sua ‘compagna’ di ballo. Segno evidente, per molti, che non corre buon sangue tra lui e la Pellegrini e che forse uno dei motivi del suo allontanamento è stato anche questo. Se ne accorge però Selvaggia Lucarelli e in diretta lo dice a tutti: “Trovo molto inelegante che da casa Madonia posti la card della fidanzata.

Ancora la giornalista: “E dica di votare lei dopo che ha fatto un percorso a Ballando con Federica Pellegrini. Se volevamo toglierci il dubbio che ci fosse un po’ di ineleganza in tutta questa storia, ce lo siamo tolti”. Chiaramente non poteva non replicare Sonia Bruganelli: “Credo che sia un continuare volutamente. Sono 7 settimane che si parla di altro. Poi dici che faccio io la guerra. A me sembra fuori luogo questa cosa”. Che spettacolo. Dopo la diretta risponde Madonia e dice di averlo sempre fatto, rivolgendosi alla Lucarelli.

