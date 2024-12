Ballando con le stelle: crollo in diretta per Federica Pellegrini. La campionessa olimpica di nuoto mai vista così. Il suo pianto ha commosso il pubblico dello show di Rai Uno. L’ex nuotatrice non è riuscita a trattenere le lacrime e per consolarla è dovuta intervenire Milly Carlucci.

Per Federica, quella appena trascorsa non è stata una settimana facile, a causa della bufera che ha travolto il suo ex maestro di ballo, Angelo Madonia. Il coreografo è stato allontanato dal programma e lei è rimasta sola. In soccorso di Federica è stato chiamato Samuel Peron, volto storico del programma, ma quando sembrava che finalmente la Pellegrini potesse proseguire la sua avventura, la sfortuna si è accanita su di lei: infatti Samuel è stato colpito da un infortunio durante le prove.

Federica e Samuel sono apparsi in studio insieme, ma lui era in stampelle. “Ho sentito una forte tensione al livello del polpaccio,” ha spiegato Peron in una clip dall’ospedale. “Si tratta di una lacerazione di terzo grado”. A quel punto, Federica si è sentita crollare il mondo addosso ed è scoppiata in lacrime. Le sorprese, però, non erano finite.

La produzione ha trovato una soluzione che le permettesse di continuare. Ad annunciarlo è stata ovviamente Milly Carlucci: “Ancora una volta abbiamo fatto appello al nostro spirito di gruppo, che si vuole bene e si tiene per mano, il nostro motivo di vita. Così abbiamo chiamato un altro maestro di Ballando: Pasquale La Rocca. Sapevamo che Nina Zilli non avrebbe più ballato, ce lo aveva comunicato il giorno prima, e quindi Pasquale è accorso in nostro aiuto.”

A quel punto Federica si è ripresa e ha detto: “Volevo ringraziare Samuel, perché in questa settimana ci siamo divertiti tantissimo”. Poi è scesa in pista con il suo nuovo partner, pronta per la gara, che l’ha vista trionfare.

mi dispiace da morire vedere federica pellegrini piangere: non si è goduta a fondo l’esperienza per via di tutto quello che è successo con madonia e si meritava di avere samuel peron dall’inizio, così come noi meritavamo di vedere questo duo veneto pazzesco❤️#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/bUtvr2U9LC — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) November 30, 2024

Il caso Madonia sembra definitivamente archiviato. E adesso c’è chi sostiene che Federica potrebbe essere addirittura una delle vincitrici di questa edizione di Ballando con le stelle. La campionessa di nuoto ha fatto molti miglioramenti nel ballo. La giuria e il pubblico la stanno premiando. Per la vittoria finale dovrà vedersela però con due ossi molto duri. come Federica Nargi e Bianca Guaccero, che sembra un po’ più avanti di lei. Ma Federica ha abituato i suoi fan ha grandi rimonte. Sicuramente la campionessa ha già vinto la partita contro la sfortuna.