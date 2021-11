Impossibile non ricordare lo storico postino di ‘C’è posta per te’, che per tanti anni è stato protagonista della trasmissione di Maria De Filippi su Canale 5. Le sue passeggiate in bicicletta e la consegna delle lettere sono state un must per lui, poi però le strade si sono divise e non l’abbiamo più visto. Grazie alla sua immensa simpatia e al suo viso solare è stato uno dei preferiti dei telespettatori, che hanno indubbiamente sentito moltissimo la sua mancanza, quando ha smesso di lavorare lì.

Oltre ad avere un carattere decisamente molto bello e che riusciva dunque ad entrare nel cuore degli italiani, Maurizio Zamboni è stato anche molto apprezzato dalle donne per il suo aspetto estetico trattandosi di un bell’uomo. Ma in tanti si sono chiesti in questo arco di tempo che fine abbia fatto l’ex postino di ‘C’è posta per te’ e se sia ancora interessato al mondo della televisione. Sul suo profilo Instagram continua a pubblicare diverse immagini di sé e siamo anche in grado di dirvi cosa fa oggi come lavoro.

Oltre ad essere protagonista a ‘C’è posta per te’, Maria De Filippi lo portò con sé anche a ‘Uomini e Donne’ nella speranza che potesse trovare un nuovo amore. Questa esperienza nel dating show non diede i frutti sperati, ma gli permise di aumentare ancora di più la sua popolarità nel piccolo schermo. Adesso Maurizio Zamboni non si è però lasciato alle spalle la televisione, infatti è molto attivo in un’altra veste ed è anche il titolare di un’importante agenzia che si occupa di temi interessanti.





Leggendo anche la sua biografia sul noto social network Instagram, si può apprendere che Maurizio Zamboni sia oggi un autore e presentatore televisivo nonché titolare di un’agenzia di animazione ed eventi. Inoltre, fa anche alcuni corsi di formazione per insegnare l’arte di parlare in televisione a coloro che vogliono avvicinarsi a questo settore. Ovviamente il sogno di molti sarebbe quello di un suo clamoroso ritorno a ‘C’è posta per te’, ma al momento non sembra un’ipotesi percorribile avendo tanti impegni.

A proposito di ‘C’è posta per te’, per proporsi non sarà più possibile usare il fax, ma un altro mezzo tecnologico. Si è deciso di puntare su WhatsApp, infatti le persone potranno inviare un messaggio al numero 3371429453. In alternativa si potrà effettuare una telefonata allo 0637352900. Infine, c’è anche una terza possibilità: sul sito ‘WittyTv’ si può compilare un modulo proprio per mettersi in contatto con la redazione.