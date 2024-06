“È uno schifo, vergogna!”. Mattino Cinque, bufera dopo le parole di Federica Panicucci. È successo dopo l’ultima puntata, quella del 24 giugno 2024. All’ordine del giorno c’è sopratutto un fatto: quello di Filippo Turetta per l’uccisione di Giulia Cecchettin, ora a processo. Stanno emergendo, nelle ultime ore, dei dettagli davvero raccapriccianti riguardo le modalità con cui il giovane ha ammazzato la fidanzatina. Particolari che, sembra, la Panicucci abbia raccontato fin troppo bene, entrando troppo nello specifico e urtando la sensibilità di tantissime persone.

>> “Non torno indietro”. Forte decisione di Letizia Petris del GF, la notizia fa discutere i fan

Ed è proprio per questo che in molti, durante e dopo la trasmissione, hanno deciso di fiondarsi sui social per redarguire questo metodo, definito troppo cruento. Molti hanno accusato la giornalista di aver esagerato nei dettagli macabri e pesanti, inutili ai fini della vicenda. “Sono necessari tutti questi dettagli?” chiede una persona sui social.





Mattino 5, bufera dopo le parole di Federica Panicucci

“Dopo la sentenza sulla Pifferi, non vedo perchè si debbano perdere tempo e soldi per il processo a Turetta, dategli l’ergastolo il più velocemente possibile e non se ne parli più, passiamo al prossimo. Non so perchè continuate a parlarne!”, scrive un altro.

Un utente invece scrive: “Poi ci lamentiamo che i giovani sono violenti, è semplicemente vergognoso il godimento ed il sadismo con cui Mattino Cinque continua a romperci i co@@ioni tutti i giorni con i dettagli più crudi e violenti dell’omicidio di quello squilibrato di Turetta. FATE SCHIFO !!”. Si tratta di un metodo sempre più avallato dalle televisioni ultimamente, in cui la cronaca viene messa quasi da parte per entrare nella psicologia degli assassini e nei loro terribili meccanismi.

Il problema è che non tutti dall’altra parte dello schermo riescono a sentire così delicate, o forti, a seconda del caso. Per più di qualcuno sono particolari troppo agghiaccianti che creano un trauma a tutti gli effetti. E allora la domanda sorge spontanea: è così necessario?

Leggi anche: “Nuovi conduttori e programma”. La Rai svela il dopo Fiorello, scelta una coppia esplosiva