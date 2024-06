L’esperienza di Fiorello in Rai si è conclusa. Non ci sarà una terza edizione di VivaRai2. Ad annunciarlo era stato lo stesso conduttore alla vigilia della fine del programma. Adesso però la Rai corre ai ripari, per sostituire l’istrionico presentatore ecco un nuovo programma e due conduttori molto amati dal pubblico. Il programma si chiamerà Binario 2 ed andrà in onda tutti i giorni su Rai 2 dalle 7 alle 8. Da dove? Da un posto molto particolare: una stazione ferroviaria.

Gli autori della trasmissione lo stanno ancora decidendo. Inoltre è un luogo d’incontro anche simbolico per iniziare la giornata sia lavorativa che scolastica o universitaria. Molti aspettano infatti il treno a un binario e ingannano l’attesa facendo due chiacchiere. Non sarà uno one man show, come VivaRai2, ma guidato da due conduttori.





Rai, svelato il dopo Fiorello: spazio a Carolina Di Domenico

Il primo è Andrea Perroni che dal 2010 è voce e volto di Radio 2 Social Club, programma di Rai Radio 2 (in onda anche in video) dove ha affiancato Luca Barbarossa insieme a Virginia Raffaele. Oltre all’attore e comico romano ci sarà anche una figura femminile che lo aiuterà nella conduzione, così come ha anticipato TvBlog. Di chi si tratta? Di una bella e brava conduttrice.

Carolina Di Domenico, personaggio già noto al pubblico sia radiofonico che del piccolo schermo. Ha condotto la trasmissione Disney Club insieme a Giovanni Muciaccia per quattro stagioni, dal 1999 al 2003. Per questo programma è stata candidata e ha vinto due volte il Telegatto. Nel 2007 Pippo Baudo, in qualità di Direttore Artistico del 57º Festival della canzone italiana di Sanremo, la sceglie come Commissione Artistica insieme a Federico Moccia e Stefano Mainetti per la Sezione Giovani.

Recentemente, il 2 agosto 2023, conduce insieme a Gabriele Vagnato, la Festa degli Italiani, durante la Giornata mondiale della gioventù 2023 a Lisbona, trasmessa in diretta su TV2000. Dal 2018 è la presentatrice del Magna Graecia Film Festival, manifestazione dedicata alle opere prime e seconde dei registi esordienti, che si tiene ogni estate a Catanzaro Lido.