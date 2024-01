Marco Liorni, scoppia il caso a L’Eredità. Un programma di successo per una conduzione che continua a straconvincere il pubblico di telespettatori italiani. Nel corso dell’ultima messa in onda, però, è davvero successo di tutto: la segnalazione arriva su X da parte di un fan della trasmissione che scrive: “La puntata di oggi de L’Eredità di oggi passerà alla storia come ‘quella in cui è stato censurato il nome di un famoso calciatore'”. Scoppia un vero e proprio ‘caso’.

Scoppia il ‘caso’ a L’Eredità: “Liorni malvagio”. La polemica dopo la puntata

Il concorrente ambisce al montepremi, trattasi nello specifico di Nicolò, il campione che ha sfidato e vinto su Daniele. Il momento decisivo è quello della Ghigliottina e l’ultima parola da indovinare avrebbe fatto vincere la bellezza di 85mila euro. Eppure Nicolò sembra aver visto svanire nel giro di poco il suo sogno.

Riflettori puntati su Marco Liorni che stando a quanto riferito da alcuni utenti avrebbe illuso il campione in carica lasciandogli credere che la parola misteriosa fosse quella giusta per poi gelarlo alla fine prima di salutare il pubblico. Il pubblico da casa che ha seguito la puntata si ribella.

Questi i commenti: “Liorni malvagio”, “Ma Liorni ha fatto pensare a tutti noi telespettatori che il concorrente de L’Eredità avesse vinto… e invece no. Ma perché?”, “Liorni che in pratica illude il concorrente e poi gli sfila il tappeto sotto i piedi”, “Comunque è una bastardata dare come sesto indizio legno quando la parola indicata dal concorrente, che aveva conservato 85.000 euro, era testa e poi dare come soluzione smalto. Insinna non lo avrebbe mai fatto”, “Ma perché questa specie di presentatore ha dovuto illudere il concorrente dandogli una sesta parola se neanche aveva aperto la busta? Proprio incommentabile”. Come finirà?