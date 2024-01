Improvvisa svolta per Marco Liorni, che da pochissimo tempo ha iniziato la sua avventura a L’Eredità al posto di Flavio Insinna. E subito la Rai ha preso una decisione importantissima sul suo futuro, che ha già colto di sorpresa i tanti telespettatori. La notizia si è diffusa improvvisamente e ora c’è grandissima curiosità da parte del pubblico per capire come funzionerà il tutto.

Marco Liorni, dopo la strepitosa esperienza con Reazione a catena che dalla prossima edizione sarà presentata da Pino Insegno, si è tuffato a capofitto su L’Eredità e ovviamente ci sono stati, come succede spesso, commenti discordanti. C’è chi sta apprezzando moltissimo il suo operato e chi invece era fan di Insinna e sente quindi fortemente la sua assenza.

Marco Liorni, subito svolta improvvisa su L’Eredità: la decisione Rai

Ad anticipare la decisione della Rai è stato il sito TvBlog, che si è concentrato quindi sul lavoro di Marco Liorni a L’Eredità. La prima puntata in assoluto della nuova stagione tv del programma di Rai1 è andata in onda il 2 gennaio, quindi quella che è appena iniziata è la seconda settimana con lui al timone. E dai vertici di viale Mazzini è arrivata una scelta molto significativa.

TvBlog ha scritto che la Rai ha deciso di puntare anche su alcune puntate speciali che saranno trasmesse il sabato in prima serata. Una volta finito Sanremo 2024, Liorni dovrebbe condurre L’Eredità anche il 17 e il 24 febbraio e il 2 marzo. Quindi, tre appuntamenti serali con la trasmissione, che spera di ottenere consensi sempre più marcati.

Un’altra grande opportunità quindi per Marco Liorni, che dovrà essere abile a farsi seguire anche dai nostalgici, ovvero coloro che avrebbero voluto vedere Flavio Insinna alla guida de L’Eredità.