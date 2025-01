“Qualcuno dovrà spiegare”. Marco Liorni, voci pessime sul conduttore: si è saputo poco fa

Marco Liorni è impegnato in questo periodo nel prime time del sabato di Rai 1. Il programma si chiama ‘Ora o mai più” e vede la partecipazione di otto concorrenti guidati da otto coach. Tra i concorrenti di Ora o mai più non mancano volti del talent Amici di Maria De Filippi, come Loredana Errore, Pierdavide Carone e Valerio Scanu, ma anche artisti che con i loro tormentoni hanno fatto cantare tutta Italia come Carlotta e Sugarfree.

Il format nuovo di zecca non è però servito per vincere la gara degli ascolti. Nella serata di ieri, sabato 11 gennaio 2025, su Rai1 il debutto della nuova edizione di Ora o Mai Più (la cronaca della prima puntata) ha intrattenuto 2.693.000 spettatori pari al 18.2% di share.





Ascolti tv, C’è posta per te stravince la gara degli ascolti

Su Canale5 il ritorno di C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 4.833.000 spettatori con uno share del 31.3%. Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 787.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 Kung Fu Panda ha radunato 796.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Quinta Dimensione – Il Futuro è Già Qui raggiunge 539.000 spettatori e il 2.9%. Su Rete4 In trappola – Don’t Get Out totalizza un a.m. di 446.000 spettatori (2.5%).

Su La7 In Altre Parole conquista 974.000 spettatori con il 5.3%. Su Tv8 4 Ristoranti siglano 366.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 341.000 spettatori con l’1.9%. Sul 20 Spia per caso è seguito da .000 spettatori (%).

Su Rai4 Wire Room – Sorvegliato speciale è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Room interessa .000 spettatori pari al %. Su RaiPremium Un Passo dal Cielo 8 è visto da .000 spettatori e il %.