“Non mi piaci”. Grande Fratello, Alfonso D’Apice si lancia ma viene rimbalzato

Al Grande Fratello continuano a dominare i sentimenti. Durante la notte, un concorrente si è ufficialmente dichiarato a una coinquilina, ma ha ricevuto un netto rifiuto. Ma non è l’unica situazione in ballo. Al momento, le dinamiche in gioco sono molteplici e in continua evoluzione. Alcuni partecipanti, infatti, stanno portando avanti più amicizie che potrebbero sfociare o meno in possibili relazioni.

Nella notte, Alfonso D’Apice ha deciso di compiere il passo decisivo verso la concorrente. Vale la pena ricordare che il giovane napoletano è entrato nella casa dopo aver partecipato a Temptation Island, insieme alla sua ex fidanzata Federica Petagna e al tentatore Stefano Tediosi. Successivamente, Alfonso si è avvicinato a Mariavittoria Minghetti, scatenando la gelosia di Tommaso Franchi. Successivamente, ha tentato un approccio con Chiara Cainelli, che come noto si è concluso con un rifiuto.

Nonostante ciò, Alfonso non si è arreso e, durante la notte, ha riprovato a conquistare Chiara. I due conversavano appartati in giardino. Anche questa volta, però, ha ricevuto un altro netto “due di picche”. “Non ti vedo convintissima…” ha commentato Alfonso, dopo averle confessato il suo interesse verso di lei. La risposta di Chiara è stata chiara e decisa: “Sono convinta e sono ferma nella mia decisione. Veramente, non mi è piaciuto niente di tutta questa situazione, no. Voglio tranquillità. Soprattutto questo. Io ci tengo a te come persona: dall’inizio sei stato uno dei pochi punti di riferimento qui dentro, e mi dispiacerebbe se ci allontanassimo.”

Un modo gentile per respingerlo. Alfonso, visibilmente colpito e deluso, ha ascoltato con tristezza queste parole. La clip del momento è diventata virale sui social, scatenando numerosi commenti. “Quindi è l’ennesimo rifiuto per Alfonso”, scrive un utente, che vede nel comportamento del concorrente solo un tentativo di creare dinamiche nella casa: “Capito il furbetto”. Altri si sono soffermati sulla reazione di Chiara: “A lei cadono tutti ai piedi, ma Javier no, e questo non lo ha digerito. Il suo obiettivo resterà Javier, anche per allontanarlo da Helena.”

Un altro spettatore aggiunge: “Chiara pende dalle labbra di Javier. Sta solo aspettando un segnale da lui per tornare immediatamente da lui.” Infine, qualcuno si concentra sulle sue preferenze: “A lei piace solo Giglio”. Vedremo a questo punto quali saranno le prossime mosse di Cainelli e come Alfonso riuscirà a superare questo passo falso che rischia di compromettere il suo percorso nel reality di Canale 5.-