Pare non avere fine l’incubo che sta vivendo Mara Venier. La conduttrice di Domenica In è stata sottoposta a un intervento ai denti per inserire un impianto, ma qualcosa è andato storto e la situazione si è improvvisamente complicata. Tutto è iniziato il 31 maggio, quando Mara Venier si è recata da un dentista per un impianto. “Doveva essere una cosa veloce. È stato un intervento di 8 ore. Sono tornata a casa distrutta”, racconta in una intervista rilasciata al Corriere della Sera.

La conduttrice di Domenica In ha spiegato sui social il suo calvario: “Sono stata operata due volte ai denti, volevo dirvelo. Ho fatto un lungo intervento da un dentista qui a Roma e nei giorni successivi non è andato niente bene. Io non so quanto tempo ci vorrà ma io voglio essere qua e voglio superare questo trauma psicologico che ho subito. Voglio condividere l’incubo che sto vivendo. Ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso bocca, gola, labbra, mento. Speriamo di evitare un’altra operazione”.

“Zia Mara” ha sempre informato i suoi fan attraverso Instagram. E lo ha fatto anche nelle ultime ore postando una storia mentre sta per entrare all’interno del Policlinico Umberto I di Roma. Nel breve filmato ha ripreso il cartello che indica i reparti presso cui si trova, ovvero quello di neurochirurgia, neutrotraumatologia e chirurgia maxillo-facciale. Non è escluso che possa nuovamente sottoporsi a un intervento. Insomma si allungano i tempi del recupero.





A occuparsi di lei sarà, di nuovo, il chirurgo Valentino Valentini con la sua equipe. Che sarebbe stato un percorso lungo, difficile e faticoso la presentatrice lo aveva già raccontato. Un dramma che l’ha traumatizzata su più fronti e che lei non ha nascosto quanto l’abbia provata una situazione del genere. Su Instagram si è limitata a dire: “Eccoci ancora qua. Chissà quando finirà”. Non è chiaro cosa dovrà affrontare la conduttrice nelle prossime ore in ospedale, ma lo sfogo e le parole di sconforto pronunciate nel breve filmato su Instagram la dicono lunga su quanto la attende.

Nelle ultime settimane Mara Venier ha cercato di ritrovare serenità e positività cercando di superare il trauma e stringendosi attorno alla sua famiglia, prendendosi cura del nipotino e partecipando alla festa di compleanno del suo ex, Jerry Calà, all’Arena di Verona pochi giorni fa. Ora la presentatrice, nonostante la difficile situazione personale, sta pensando alla nuova stagione di Domenica In, che la vedrà ancora alla conduzione.