“Lui no”. Domenica in, il vip messo alla porta: la decisione arriva direttamente da Mara Venier

Mara Venier, la decisione nasconde un motivo ben preciso. A restare in panchina è Pierpaolo Pretelli, una scelta più che spiegata dalla timoniera del programma, che proprio su Instagram ha voluto precisare il motivo durante una chiacchierata con Davide Maggio, Pino Strabioli e Vincenzo De Lucia. Una decisione solo temporanea?

Anche il mondo della televisione è costretto a procedere con la massima cautela in tempi di pandemia. La risalita dei contagi che porta inevitabilmente ad adottare misure preventive per la salvaguardia della salute pubblica, è un tema che tocca tutti da vicini. Dunque anche Domenica In ha deciso, in via precauzionale, di ridurre le ospitate.

Ecco spiegato, dunque, il motivo dell’assenza di Pierpaolo Pretelli dallo studio televisivo della ‘zia’ nazionale. Una decisione presa che tira in ballo anche il quiz show del Musichiere e che al momento metterebbe in pausa la visibilità stessa dell’ex velino di Striscia la notizia già da diverso tempo ospite fisso da Mara a Domenica In.





Un ruolo, quello di Pretelli, ancora tutto da definire nel mondo dello spettacolo, dove l’ex velino ed ex gieffino sta sicuramente proseguendo nella sua ascesa al successo. Una visibilità giù ampiamente ripagata nel mondo dei social, ma che certamente dovrebbe procedere dritto, gettando lo sguardo verso orizzonti ancora più gratificanti.

E a proposito della messa in onda, comunque, la trasmissione si arricchirà di ospiti di eccellenza. Infatti Massimo Ranieri racconterà la sua carriera fino a parlare del libro autobiografico ‘Tutti i sogni ancora in volo’, seguito da Orietta Berti e i festeggiamenti per la certificazione del sesto Disco di Platino per il brano ‘Mille’. Immancabile anche Christian De Sica protagonista al cinema con il film di Alessandro Siani dal titolo Chi ha incastrato Babbo Natale?. E per concludere in bellezza gli storici brani di un intramontabile Bobby Solo, e il libro di Paolo Del Debbio che racconterà anche ulteriori dettagli.