Il pubblico del Grande Fratello ormai conta i minuti. I minuti che lo separano dalla messa in onda della nuova puntata. Mercoledì 8 gennaio Alfonso Signorini tornerà infatti a collegarsi in diretta con la casa e si starà già preparando perché il clima è tutt’altro che disteso. Dentro e anche fuori. Di certezze al momento non ce ne sono ma di certo il comunicato di due giorni fa ha creato ancora più caos.

A 48 ore dalla prima diretta del 2025, sui social è infatti comparso un comunicato ufficiale da parte della produzione del Grande Fratello. Questo il messaggio: “Il televoto attualmente in corso è annullato, in vista di un provvedimento disciplinare che verrà annunciato nel corso della prossima puntata, mercoledì 8 gennaio. Gli utenti che hanno votato tramite sms saranno regolarmente rimborsati“.

Caos al GF per Helena, mai successo prima

Anche se non è stato ancora rivelato il nome dell’inquilino destinatario del provvedimento, la maggior parte dei fan è convinta che si tratti di Helena Prestes, che tra l’altro era in nomination. Ora, la cosa ha diviso i fan del GF, che hanno fatto diventare virale il post del comunicato. In generale, da una parte c’è chi spera nell’eliminazione della modella, ritenendo i suoi comportamenti eccessivi; dall’altra, invece, c’è chi vuole fuori Jessica Morlacchi perché reputata un’istigatrice.

Il riferimento è ovviamente alla violenta lite scoppiata venerdì scorso tra le due. Su X, un utente ha scritto: “Io non ho mai visto sotto un post IG quasi 9k commenti tutti a favore della persona che si andrà (quasi sicuramente) a punire, siamo tutti pazzi o le persone si aspettavano che Jessica venisse fermata molto tempo prima e non addirittura premiata?”.

E altri: “Bisogna essere obiettivi ha tirato un bollitore, se l’avesse fatto un altra persona non la vedreste così… Qualunque sia il motivo la violenza non si usa mai al massimo potete chiedere la squalifica anche per Jessica ma non dire che quella di Helena è ingiusta”, “Per questo non può andare a un televoto, ma squalificata e basta. Perché non siete obiettivi, siete tanti e a priori votereste pro. Se la stessa cosa l’avesse fatta Jessica voi chiedereste la squalifica!”. Insomma, c’è parecchia confusione fuori. Ma manca poco ormai alle 21,30.