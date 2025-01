“Mai più lontani”. Grande Fratello, prima il crollo poi l’abbraccio con Luca: quelle parole ora cambiano tutto

Grande Fratello, la confessione di Amanda a Luca. È un momento particolare per Amanda Lecciso che negli ultimi giorni si è trovata al centro di diverse dinamiche. Da tempo Bernardo Cherubini le ha manifestato il suo interesse. Inizialmente l’inquilina sembrava lusingata, ma poi ha chiarito che non vuole intraprendere una relazione con lui. Per tutta risposta Bernie si è allontanato e poi l’ha pure nominata.

Tuttavia nella serata a tema di sabato 18 gennaio Bernardo si è rifatto sotto. Pure troppo sotto. L’uomo si è infatti avvicinato ad Amanda e si è ‘appoggiato’ a lei che, ignara di tutto, è rimasta sorpresa e forse sconvolta. La Lecciso ha avuto anche un confronto con Ilaria Galassi. Poi ha deciso di fare una confessione a Luca Calvani: parole davvero inaspettate…

Amanda fa una confessione a Luca: le dolci parole all’attore

Durante la serata tema Luca Calvani si è confidato con Amanda in un momento di scoramento: “Dobbiamo star qui a perdere fiducia nell’umanità…”. “No – la risposta della coinquilina – selezioni e basta”. La discussione prosegue e Amanda ricorda all’attore che anche Stefania Orlando gli vuole bene.

Poi i due si sciolgono in un abbraccio caldo e Amanda ringrazia il compagno d’avventura: “Grazie per tutto quello che fai per me“. Effettivamente quando lei ha avuto momenti di difficoltà Luca le è stato sempre vicino e sembra sussurargli “No, non è scontato”. Un’amicizia che sta dando molto a entrambi.

“Lo fai per amore. Ce le hai le scelte” continua Amanda. Qualche giorno fa lei aveva anche preso le difese dell’attore di fronte alle accuse di Jessica Morlacchi che aveva ricordato quello che era successo sotto le coperte. I due sono complici e spaventano anche gli altri. Recentemente Chiara ha avvertito Lorenzo: “Amanda e Luca sono forti. Il primo da far fuori è Luca. Buttalo fuori“.

