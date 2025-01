“È un disastro”. Brutto incidente nella casa del Grande Fratello. Non c’è pace per il reality show di Canale 5. La notte è stata particolarmente movimentata: oltre alla lite tra Luca Spolverato e Sahila Gatta, è successo qualcosa di inaspettato che ha fatto nuovamente indignare il popolo del web. Le nuove immagini, infatti, hanno scatenato una valanga di critiche.

Una semplice distrazione di uno degli inquilini ha causato un problema davvero serio. Sui social, il pubblico non riesce a capire come sia stato possibile e punta il dito contro il lassismo dei concorrenti, accusati di essere poco attenti alle faccende domestiche. Va bene divertirsi, dicono in molti, perché si tratta pur sempre di un gioco, ma c’è comunque una casa da mandare avanti. Durante la diretta sui canali Mediaset, infatti, alcuni spettatori si sono accorti subito di quanto stava accadendo: “Ma com’è possibile che nessuno dentro la casa se ne sia accorto?” . “Che rinc…i”.

La prima a lanciare l’allarme è stata Pamela Petrarolo, ma ormai era troppo tardi per intervenire. Si tratta di un episodio mai successo prima nella storia del programma, e ora bisognerà capire se la produzione e Alfonso Signorini decideranno di prendere provvedimenti. Il pavimento della cucina è finito completamente allagato. Qualcuno, infatti, aveva lasciato una pentola sotto il rubinetto dell’acqua aperto, per poi allontanarsi. In quel momento Pamela era ai fornelli, ma è chiaro che non è stata lei a lasciare il rubinetto aperto.

Mentre cucinava, l’acqua ha cominciato a traboccare, inondando gradualmente tutta la cucina. Alla fine, Pamela si è accorta di quello che stava succedendo e si è precipitata a chiudere il rubinetto, ma ormai il danno era fatto. Subito è partita la caccia al responsabile: “Io non ho parole. Ma chi ha messo l’acqua a riempirsi? Chi ha lasciato la pentola sotto il rubinetto? È tutto allagato. Io pensavo fosse l’acqua della doccia e non mi sono neanche girata”, ha dichiarato Pamela visibilmente esasperata.

Maxime Mbanda, un altro concorrente, ha ipotizzato che qualcuno possa essere stato chiamato improvvisamente in confessionale, dimenticandosi di chiudere il rubinetto: “Secondo me, è stato qualcuno chiamato al volo in confessionale che si è scordato il rubinetto aperto”.

La clip dell’incidente è diventata virale, generando una pioggia di commenti. La maggior parte degli utenti si è mostrata indignata per lo spreco d’acqua. “Che spreco!”, ha scritto qualcuno. Altri hanno proposto soluzioni drastiche, chiedendo al Grande Fratello di decurtare il costo dell’acqua sprecata dal budget settimanale dei concorrenti. Altri telespettatori si sono detti indignati perché nonostante il danno, alcuni concorrenti come Shaila sono passati senza interessarsi. “Si gira per la cucina a far nulla..mah”.