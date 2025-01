“Perché lascio il cinema”. Filomena Mastromarino, in arte Malena, è stata ospite ieri a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, la famosa attrice di film per adulti ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta a 42 anni prendere una decisione drastica. Durante il suo racconto a tratti è stata sopraffatta dalle lacrime, commuovendo il pubblico e la presentatrice. Nel frattempo, lei ha anche tagliato i ponti con Rocco Siffredi, l’attore e regista con cui aveva lavorato durante la sua carriera: 39 film.

“È arrivato prima un problema di salute, poi quello di mia madre, e mi sono resa conto che Malena stava annientando completamente Filomena, che ha anche una parte molto emotiva. Il mio era un lavoro che mette al centro l’intimità, ma io sono una donna che ha bisogno di andare avanti con la vita, risolvere delle questioni quotidiane. Inoltre, molti non lo considerano un lavoro: tutto viene visto come bello e divertente, ma non è così. Oltre la luce e il set, ci sono le serate e molto altro”.

Verissimo, Malena vuota il sacco dopo l’addio alle scene. Silvia Toffanin scioccata

Malena spiega quale è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: “Quando ho avuto questo problema, ho mandato un messaggio alla persona che si occupava di un evento a cui dovevo partecipare. Mi disse che dovevo vestirmi e andare alla serata, anche se non potevo. E lì, mi sono resa conto che qualcosa non andava. Questo mi ha fatto capire che dovevo dire basta. Io non potevo decidere di stare a casa perché non stavo bene? No, ho sempre deciso per me stessa, e non poteva succedere che, a 40 anni, qualcun altro iniziasse a decidere per me. Questo è un settore troppo in mano agli uomini e loro, anche se hanno mogli e figli, non mostrano umanità”.

Ancora Malena: “Io non parlo di abusi, ma dell’essere quasi obbligata. Per quanto riguarda la parte cinematografica, non c’è un contratto: sei tu a decidere, quando sei chiamata, se accettare o meno. Se invece si parla di serate, devi firmare un contratto che include anche delle penali. Questo può diventare un abuso”. Poi Malena ha aggiunto: “Io penso che sia lecito prendersi una pausa, e per me all’inizio era una pausa. Adesso è un addio, perché mi sono resa conto che non è possibile cambiare il sistema. Ora sono felice, mi sento serena, mi sono ritrovata. Il mio lavoro mi ha dato tanto, economicamente: mi sono potuta comprare una casa, ma se poi non posso godermi tutto questo, non va bene”.

L’attrice continua, in questo periodo, ad assistere sua madre: “È tornato a riaffacciarsi quel terribile male, in una forma più aggressiva. Ma c’è stato un lato positivo: il mio stop mi ha consentito di accorgermi subito che qualcosa non andava. Adesso sono qui, siamo arrivate a un traguardo”.