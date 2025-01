Chiara massacrata al Grande Fratello. La concorrente, una delle nuove entrate ma che, a parte il bacio con Javier, non ha mai avuto nessuna pare all’interno della case, oggi si è trovata in giardino con Lorenzo a parlare di nuove strategie, quando la ragazza ad un certo punto ha sbeffeggiato Helena, tra le risate di Lorenzo. Il discorso di Chiara ha fatto infuriare il pubblico e soprattutto i fan di Helena, ancora scossi dalla sua uscita.

“CHIARA TI ASPETTIAMO AL VARCO TANTO PRIMA O POI ANDRAI AL TELEVOTO E LÌ RIDEREMO NOI APPENA SARAI ELIMINATA“, “Ma lui che ci crede pure!! Helena è uscita , se vogliamo credere al televoto, per sua responsabilità. In caso contrario avrebbe vinto il programma. Sti poveri illusi!”, “Intanto non è stato Lorenzo ma era Shaila al televoto, che meriti di deve prendere lui” si legge su X.

Grande Fratello, pubblico furioso con Chiara per una frase contro Luca, Amanda e Helena

“Te la romanticizzo a livello di scacchi: la regina l’hai fatta fuori, adesso rimangono gli alfieri. In realtà se non colpisci adesso poi magari loro arrivano in fondo e si prendono un altro pedone e una nuova regina”, ha detto Chiara facendo riferimento agli amici di Helena. Il modello milanese ha risposto: “Devo solo trovare quel pizzico di coraggio, perché mi reputo una persona coraggiosa e se inizio, vado e non mollo più”.

Chiara ha invitato Lorenzo a non farsi problemi e a nominare Luca: “Vedila come se fosse un gioco. Hai le tue missioni? Portale avanti. La cosa di Helena e Javier ti smuovono…in quel momento tu sei attivo. Se analizzi la situazione, ci sono persone che adoro ma che per me sono arrivate. Hanno già dato tutto. Non hanno più quella voglia di entrare nel gioco, tu devi trovare la voglia…tutto vale. Vedila come una partita a scacchi…Amanda e Luca sono forti. Il primo da far fuori è Luca. Buttalo fuori“.

“La regina (Helena) l’hai fatta fuori”



CHIARA TI ASPETTIAMO AL VARCO TANTO PRIMA O POI ANDRAI AL TELEVOTO E LÌ RIDEREMO NOI APPENA SARAI ELIMINATA#grandefratello #helevier #heleners #zelenapic.twitter.com/sutmnJAiBT — sisonokevin (@si_sonokevin) January 16, 2025

“Ora si inizia a giocare. Sento che puoi capirmi, mi fido. Anche al di fuori da qui ti stimerei, siamo molto simili”, ha risposto Lorenzo Spolverato. Il pubblico è nero con lei e ha annunciato vendetta: “Il nulla mischiato col niente che pensa di fare strategia. Ma davvero fate? La Regina l’ha fatta fuori il gf e non il ratto. E gli alfieri hanno la protezione della Regina. Tu cosa rappresenti là dentro? Chi sei? Oltre a pettegolare e seminare zizzania cosa pensi di rappresentare?”, si legge su X, dove. Chiara è stata massacrata dagli utenti.