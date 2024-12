Grande Fratello, Lorenzo Polverato si sfoga all’improvviso sulla mamma di Shaila Gatta. A scatenare il fotomodello milanese è stato uno striscione mandato dai fan della ex velina, dopo l’ennesima rottura con Lollo: “Da sola vali più”. Lorenzo rifletteva sul significato di questo messaggio in giardino insieme ad altri concorrenti: Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Alfonso D’Apice. E all’improvviso è partito con una invettiva contro la signora Lucia.

“Come soffre la donna, soffre anche l’uomo. Nessuno è dentro il mio cuore. Qualcuno ha detto che io sono una brutta persona, l’altro giorno è stato ancora di nuovo ribadito”. Eva Grimaldi, che non aveva visto la puntata “incriminata”, ha chiesto: “Da chi è stato detto?”. “Dalla mamma di Shaila – ha spiegato allora Stefania – Più che altro ha detto che non le è piaciuto come Lorenzo si è comportato con la figlia. Ma sai, la mamma di Shaila ha visto la figlia disperata”. Apriti cielo.

“Sapete, la madre di Shaila…”. Grande Fratello, Lorenzo se ne frega delle telecamere e lo confida a due incredule Eva e Stefania

Lorenzo è andato su tutte le furie a questo punto: “Disperata di che, raga? Soffriva come si soffre in amore, come soffro io, come tutti abbiamo sofferto. Disperata? Le ho mai fatto qualcosa di male?”. Eva ha risposto: “Non sono mamma, ma se dovessi vedere mia figlia che soffre, non so come potrei reagire, peggio o meglio?”. E Lorenzo: “Allora accusi l’uomo che è con lei per due volte di fila che è una brutta persona. Mio padre, su di Shaila, non ha detto nulla. Avrebbe potuto dire che lei è più gelosa di me. Questo nessuno lo ha visto? Solo io. Io sono passato da geloso. A lei non direbbe mai niente. Mia mamma non lo direbbe mai. Non si mettono in mezzo. Ho 30 anni. Me lo direbbe a me. Guarda che Shaila ti sta tarpando le ali. Come io ho tarpato le ali a lei, lei le ha tarpate a me”.

Lorenzo ha detto di essere orgoglioso di com’è: “Non sono quella persona lì, non c’è il guru della moda, non ci sono video, non c’è niente”. Lorenzo ritiene di non dover dimostrare nessun cambiamento nei suoi atteggiamenti alla mamma di Shaila. “Chi è lei per dirmi dimostramelo? Chi devo conquistare, la mamma o la figlia? Per i primi giorni mi sono anche colpevolizzato. Se una donna grande che arriva da fuori mi dice che sono una brutta persona, mi fa pensare”.

Queste sono le parole dette da lui,quando è passato l’aereo di lei,e ora Amore Amore Amore 🤡🤡🤡#GrandeFratello pic.twitter.com/bcUrFyALKf — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢69% (@NatasciaE30) December 27, 2024

Poi ha attaccato anche chi provava a giustificare la mamma di Shaila: “Io non capisco perché c’è tutta questa difesa, voglio che qualcuno si metta nei miei panni: che cosa avreste pensato voi? Tutta sta difesa perché è una mamma. Ma anche io ho una mamma, è una mamma. Allora domani mia mamma viene qua e ca*a in faccia a qualcuno. Non lo farebbe mai, neanche se mi vedesse sdraiato per terra”.