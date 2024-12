“Ragazzi, io mollo”. Nuovo terremoto al Grande Fratello: arriva l’annuncio inaspettato della concorrente e dentro la Casa scoppia il caos. Già avvisati gli autori. Dopo oltre tre mesi di reclusione, alcuni inquilini iniziano a sentire il peso emotivo e psicologico di questa esperienza. Il Natale, con la sua atmosfera di riflessione e nostalgia, sembra aver accentuato il malessere interiore e la nostalgia per la propria casa. Le giornate e, soprattutto, le nottate nella casa si fanno sempre più intense, tra riavvicinamenti, confronti e colpi di scena che stanno tenendo incollati i fan.

L’ultimo sconvolgimento riguarda Jessica Morlacchi, la cantante dei Gazosa, che ha confessato di sentirsi al limite. Durante una conversazione con Zeudi Di Palma, Jessica ha ammesso: “Io sono al limite, sono tre mesi e passa che sto chiusa qui dentro e sono un po’ in crisi”. La situazione è degenerata nelle ultime ore.

Leggi anche: “Una miseria”. Grande Fratello, cachet Mariavittoria: fuori la cifra al giorno





“Ragazzi, io mollo”. Grande Fratello, l’annuncio inaspettato della concorrete: “Già avvisati gli autori”. È caos in casa

Jessica ha parlato apertamente con gli autori del programma, rivelando la sua difficoltà a proseguire. Nonostante le rassicurazioni ricevute, il malessere sembra persistente. In un confronto nella sauna con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, entrambe ex concorrenti di Non è la Rai, Jessica ha ribadito il suo stato d’animo: “Loro sono molto carini e tutto il resto, ma io sono arrivata. Mi dicono: ‘Ma come fai, non puoi mollare adesso.’ Ma io gli ho detto: ‘Ragazzi, ho capito, ma…’”. A questo punto, la regia ha interrotto il momento, alimentando ulteriormente il dibattito sui social.

La notizia del possibile abbandono è stata un fulmine a ciel sereno sia per i fan della Morlacchine, le “morline”, che per gli altri inquilini della casa. Tuttavia, Jessica, per rispetto verso il programma e gli autori, avrebbe deciso di resistere almeno fino a lunedì prossimo, giorno della nuova puntata condotta da Alfonso Signorini. A Amanda Lecciso ha spiegato: “Sono proprio sfarfallata e si vede. Adesso però sto fino a lunedì e poi vediamo. Lo faccio per rispetto. Perché comunque io da parte loro ho ricevuto sempre e solo rispetto e voglio darlo anche io”.

Quindi abbandona Jessica pic.twitter.com/GTAN0tvIDv — 🌹 G i u l i a 🌹 (@berta95italy) December 27, 2024

Il clima di incertezza si riflette sull’intera casa. Luca Calvani, cercando di mantenere un atteggiamento positivo, ha commentato: “Secondo me resteranno tutti e non uscirà nessuno. Penso proprio che non se ne andranno, magari mi sbaglio, vedremo”.

Jessica probabilmente non abbandonerà la casa del Grande Fratello. Ascoltate e vedete bene questo video. Forza Jessica 👇🏻❤️ #grandefratello #morline @GrandeFratello pic.twitter.com/4QNogjMPoH — Chiara Ivancic (@ChiaraIvancic__) December 27, 2024

Intanto, anche altri concorrenti sembrano vacillare. La pressione psicologica e la lontananza dagli affetti iniziano a pesare sempre più. Nonostante i legami e le dinamiche interne, il periodo natalizio si è rivelato un banco di prova particolarmente difficile per tutti gli inquilini. Resta da vedere se Jessica e gli altri troveranno la forza di continuare o se assisteremo ad altri abbandoni clamorosi.