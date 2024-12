Ballando con le stelle, la seconda semifinale si avvicina e mai come in questa edizione la suspense è ai massimi livelli. Non tanto per il destino delle coppie partecipanti ma, ovviamente, sul caso Guillermo Mariotto. Ci sarà, non ci sarà dopo l’uscita improvvisa dallo studio che risale a due settimane fa? Non si è parlato d’altro in questi giorni e tra le ultime indiscrezioni si legge che il direttore dell‘intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea, avrebbe convocato una riunione d’urgenza.

Riunione con la conduttrice di Ballando con le stelle Milly Carlucci per parlare del destino di Guillermo Mariotto. La decisione, si legge sul sito Fanpage, potrebbe arrivare nella giornata di giovedì 12 dicembre oppure direttamente sabato in diretta nel programma di Rai1, come annunciato dalla padrona di casa. Che ovviamente è stata più volte interrogata sulle sorti di uno dei suoi giudici più longevi.

Ballando, “Guillermo Mariotto non c’è”: la scoperta nel promo

Sul Corriere della Sera Milly Carlucci ha definito “molto grave” quello che è successo: “Ha abbandonato lo studio di un programma importante di Rai1, non la mia festa di compleanno. E questo è chiaro. Adesso parleremo con la Rai per capire come muoversi. Perché l’azienda ha delle regole ben precise da seguire. Al momento non ho ancora sentito Guillermo, certamente dovrà dare delle spiegazioni e mi auguro che chiarisca tutto quello che è successo”.

“Ovviamente c’è un certo modo di comportarsi davanti al pubblico che va rispettato”, aveva aggiunto. Ma in queste ore, a poco dalla diretta, sta andando in onda lo spot di Ballando con le Stelle, dove si vede il momento in cui il giurato ha lasciato la sua postazione e si sente Milly Carlucci che dice: “Non c’è Mariotto”. E questo promo potrebbe essere un indizio che porta all’uscita definitiva di Mariotto dallo show.

Ieri il direttore Ciannamea ha convocato una riunione d’urgenza con Milly Carlucci per decidere le sorti di Mariotto.

Nello spot della prossima puntata, diffuso su social e tv, il giudice più iconico e irriverente del talent show condotto da Milly Carlucci non appare e il fatto di sottolineare questa assenza lascia spazio a interrogativi e ipotesi, soprattutto alla luce delle tensioni emerse in studio nelle ultime settimane. Potrebbe essere un indizio che porta alla sua uscita definitiva dal programma? In questo caso sarebbe la prima volta in tanti anni.