La Corrida di Amadeus è tornata in onda. Mercoledì 11 dicembre, sul canale Nove, il pubblico si è divertito con le esibizioni più assurde e più insolite dei concorrenti. Alcune, come ogni mercoledì, non sono passate inosservate tra gli utenti dei social, per esempio quella di tre amici che si sono ritrovati a ballare il can can con le gonne. C’è stato anche un siparietto tra il conduttore e un concorrente che ha ricalcato il caso della settimana, ossia l’uscita di Teo Mammucari dallo studio di Belve.

“Facciamo come Fagnani e Mammucari? Le dò del lei in trasmissione, ma posso darti del tu”, gli ha detto Amadeus riferendosi all’ultima puntata di belve in cui il comico, visibilmente a disagio, ha lascito lo studio di Francesca Fagnani dopo un paio di domande.

Il batterista de La Corrida: il fratello gemello è famoso

Ma chi ha seguito la puntata, oltre ad assistere a momenti esilaranti e imitazioni improbabili ha anche notato il batterista, tra l’altro più volte chiamato in causa da Amadeus. La sua faccia è apparsa subito familiare ai telespettatori e in effetti è identico a un noto volto della tv e della musica.

La somiglianza è presto spiegata, come scoperto da BlogTvItaliana, che pubblica anche le foto: il membro dell’orchestra de La Corrida si chiama Matteo Di Francesco ed è il fratello gemello di Carlo Di Francesco, ex storico insegnate di Amici di Maria De Filippi nonché compagno da una vita di Fiorella Mannoia, che ha sposato di recente.

È arrivato a La Corrida grazie al maestro Leonardo De Amicis, come fatto sapere dallo stesso Matteo Di Francesco su Instagram: “La Corrida 2024, condotta da Amadeus, tutti i mercoledì sera sul Nove alle 21.40. Un programma da morire dal ridere… Grazie al Maestro Leonardo De Amicis per avermi coinvolto in questa follia”.