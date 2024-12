“Aveva già deciso prima di entrare”. Teo Mammucari, la rivelazione dell’esperto fa discutere, anche perché sempre più telespettatori sono convinti che sia stata solo una mossa di marketing, da una parte o congiunta (con la Fagnani), nata ai fini di alzare lo share di Belve. Eppure, anche se la cosa è chiaramente fattibile, sembra evidente che i comportamenti di entrambi sembrano genuini. Certo, avrebbero potuto fingere, ma qualcuno lo avrebbe senza dubbio notato e a dirla tutta, tutto sembrava tranne che fingessero.

E allora perché qualcuno oggi ci viene a dire che Teo Mammucari aveva già deciso di andarsene già prima delle discussioni, già prima dei confronti accesi con la Fagnani? A parlare questa volta è Patrick Facciolo, un professionista che analizza la comunicazione verbale, paraverbale e non verbale dei vip in tv e non solo. L’uomo è una sorta di Tim Roth in “Lie to Me” la serie televisiva statunitense in cui un esperto di comunicazione riusciva a capire se qualcuno mentiva o meno. Ma cosa ha detto l’esperto? Facciolo fa sapere: “Teo Mammucari aveva già deciso di abbandonare lo studio di Belve prima ancora di entrare e vi spiego perché”.





“Aveva già deciso prima di entrare”. Teo Mammucari, la rivelazione

E ancora: “Quando dice ‘ma che mi dai del lei veramente? Perché li metti tutti al buio nel pubblico? Io sta cosa non l’ho mai capita’, qui mette in discussione il format, il setting dello studio, la forma del lei, la struttura dell’intervista e tutto questo risulta clamorosamente paradossale considerando che ha scelto lui stesso in prima persona di partecipare al programma Rai. Poi dice ‘ho i messaggi tuoi in cui non mi dai del lei’”.

Poi dice Facciolo: “Qui gioca tutto sulla meta comunicazione, cioè sulla comunicazione relativa alle modalità di comunicazione di Francesca Fagnani. Dicendole che in privato dà del tu ai suoi ospiti spinge sul retroscenismo, per far passare un messaggio di inautenticità del programma e della conduttrice. E poi alla fine ripete ‘preferisco la Francesca che sei dietro le quinte’”.

Cocnlude quindi l’esperto: “In questa scelta finale di Mammucari di abbandonare lo studio, a mio avviso si disvela il fatto che l’avesse già deciso prima. Tutto troppo studiato, troppo posato, troppo articolato e troppo tecnico per essere autentico”. Intanto i complottisti dei social sono sicuri che la cosa fosse falsa sin dal principio, ma studiata a tavolino da entrambi per fare audience. Ora che sia studiata solo dal comico per far parlare di lui. Sarà vero?

