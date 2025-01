Luca Beatrice, noto critico d’arte e giornalista, si è spento improvvisamente all’età di 63 anni a causa di un malore. La notizia della sua scomparsa è stata resa pubblica dal fratello, Giulio Beatrice, e da Angelo Mellone, responsabile del Daytime Rai e amico di lunga data.”Amico mio, fratello mio, io non ho parole”, ha scritto Mellone sui social, ricordando con affetto la personalità energica e anticonvenzionale di Beatrice.

“Te ne sei andato così, all’improvviso, da ragazzaccio dispettoso… Chissà, dove sei adesso, se potrai ammirare quella perfezione nell’arte che hai inseguito e raccontato per tutta la vita”. Luca Beatrice, torinese di nascita, aveva dedicato la sua vita all’arte e alla cultura. Dopo la laurea in Storia del cinema all’Università di Torino e la specializzazione in Storia dell’arte a Siena, aveva curato prestigiose mostre d’arte in tutta Europa, diventando una figura di spicco nel panorama culturale italiano.

Morto il giornalista e critico d’arte Luca Beatrice

Tra i suoi incarichi più importanti spiccano quello di curatore del Padiglione Italia alla 53ª Biennale di Venezia nel 2009 e di curatore della Biennale di Praga dal 2003 al 2005. Fino alla sua scomparsa, Beatrice ricopriva il ruolo di presidente della Quadriennale 2025, un’importante esposizione sull’arte contemporanea italiana, prevista per ottobre 2025.

Dal 2010 al 2018 è stato presidente del Circolo dei Lettori di Torino, un incarico che gli ha permesso di lasciare un segno indelebile nel cuore culturale della sua città natale. Era sposato e padre di quattro figli, e riusciva a conciliare il suo impegno pubblico con una solida vita familiare.

Tra i ricordi più sentiti c’è quello di Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore de La Zanzara. “Era un grande tifoso della Juventus”, ha raccontato Cruciani a Fanpage.it. “Andavamo spesso allo stadio insieme. Parlare di pallone con lui era un piacere, perché era critico, riflessivo e sempre lucido”. Cruciani ha inoltre sottolineato come Beatrice fosse stato talvolta emarginato dal circuito culturale dominante per via dell’etichetta di “intellettuale di destra”, che gli era stata affibbiata.

“Era uno in gamba, che meritava più riconoscimenti di quelli che ha avuto”. Beatrice era noto anche per il suo impegno come opinionista televisivo. La sua ultima apparizione risale al 13 gennaio 2025, quando è intervenuto a Quarta Repubblica per discutere del successo della serie M., dedicata alla figura di Benito Mussolini.

Luca Beatrice lascia un vuoto profondo nel mondo dell’arte e della cultura italiana. La sua visione, il suo entusiasmo e la sua capacità di raccontare l’arte con passione e autenticità saranno ricordati da chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarne il lavoro. Come ha scritto Mellone nel suo messaggio d’addio, “Che tu possa guardarci dall’alto di un deltaplano o di un aereopoema, cuore mio”.