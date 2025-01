Durante la ventiquattresima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 20 gennaio 2025, il reality ha sorpreso tutti con un clamoroso colpo di scena: il pubblico ha deciso di ripescare sei ex concorrenti eliminati nelle settimane precedenti. Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago García, Michael Castorino, Federica Petagna ed Eva Grimaldi sono tornati in gioco, scatenando reazioni contrastanti sia all’interno che all’esterno della Casa.

Il rientro nella Casa dei sei concorrenti non è ancora definitivo. Nella puntata prevista per giovedì 23 gennaio, il pubblico avrà il compito di scegliere chi tra loro potrà tornare ufficialmente a competere per la vittoria finale. Solo quattro su sei saranno decretati nuovamente come concorrenti, lasciando aperta la suspense su chi continuerà questa seconda chance. Il ripescaggio di Helena Prestes e Iago García ha subito acceso tensioni all’interno della Casa. In particolare, Lorenzo Spolverato, noto per il suo carattere esplosivo, ha reagito malissimo alla notizia. La modella brasiliana e l’attore spagnolo sono da tempo i suoi nemici giurati, e il loro ritorno non ha fatto che esasperare il giovane modello milanese.

Leggi anche: “Esco”. Grande Fratello, l’annuncio è il colpo peggiore per Signorini: perché ha deciso così





GF, Iago contro Lorenzo: “Cosa ha fatto a Javier”

L’astio tra Lorenzo e Iago ha radici profonde. Durante la sua precedente permanenza, l’attore spagnolo era stato uno dei critici più accaniti di Lorenzo, accusandolo apertamente di avere una relazione finta con Shaila Gatta, definendola una strategia per arrivare in finale. “Non voglio essere troppo cinico, ma non mi sembra una storia d’amore. La vedo teatrale, studiata per le telecamere”, aveva dichiarato Iago dopo la sua eliminazione.

Il ritorno di Iago García non ha portato alcuna riconciliazione. Durante la puntata, Alfonso Signorini ha chiesto all’attore se avesse cambiato idea su Lorenzo. La risposta è stata lapidaria: “Assolutamente no, sono ancora più convinto”. Entrato nel tugurio, Iago ha approfittato dell’occasione per ribadire il suo giudizio negativo sul modello, accusandolo di parlare male degli altri alle spalle e di avere un atteggiamento strategico e calcolatore.

Particolarmente duro è stato il riferimento al trattamento riservato da Lorenzo a Javier Martinez, altro concorrente di cui Iago è amico: “Lorenzo ha fatto tante cose a Javier, ma Javier non è mai stato così stro… con lui. Lorenzo è il primo a sparlare degli altri, Javier non lo fa mai”.

Iago: 'Lorenzo ha fatto tante cose a Javier, io Javier non l'ho visto essere cosi stronzo con Lorenzo, Javier non è uno che parla dietro degli altri, Lorenzo sì.'

Non ti fermare🥹#GrandeFratello pic.twitter.com/4QcLmyIIdI — Violett926 (@violett926) January 21, 2025

Nel caos generato dal ripescaggio, Lorenzo Spolverato ha annunciato per l’ennesima volta la sua intenzione di lasciare il programma. Tuttavia, il pubblico rimane scettico: le sue dichiarazioni simili in passato non si sono mai concretizzate. Spoiler: non lo farà mai, commentano sarcasticamente i fan sui social. Mentre il ritorno dei sei ex concorrenti promette di riaccendere le dinamiche del reality, il clima nella Casa è più teso che mai.

Il ripescaggio ha spaccato sia i concorrenti che il pubblico, tra chi lo vede come un’opportunità per movimentare il gioco e chi lo considera una mossa discutibile da parte degli autori. Resta da vedere se la puntata di giovedì 23 gennaio porterà pace o scatenerà ulteriori conflitti, soprattutto con i quattro ex concorrenti che saranno ufficialmente reintegrati nel gioco. Una cosa è certa: la Casa del Grande Fratello è più esplosiva che mai.