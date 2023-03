Lucia Annunziata si infervora nella discussione con la ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, nella puntata di ‘Mezz’ora in più‘ su Raitre. Il confronto su temi come maternità surrogata e diritti delle coppie omosessuali accende il dibattito partito dalla richiesta di spiegazioni da parte della conduttrice su quanto avvenuto in Senato.

Come ricostruisce Il Fatto quotidiano, in commissione Politiche europee è stata infatti bocciata la proposta di regolamento europeo che prevedrebbe la creazione di un certificato europeo di filiazione grazie al quale i bimbi nati da famiglie omogenitoriali in qualsiasi Stato europeo sarebbero automaticamente riconosciuti come figli di entrambi i genitori anche nel paese di origine dei genitori. Da qui la domanda di Lucia Annunziata alla ministra Roccella.

Leggi anche: Lucia Annunziata: età, altezza, peso, marito, figlia





Lucia Annunziata, parolaccia durante la trasmissione Mezz’ora in più

“Il tempo manterrà queste caratteristiche dell’umanità e dell’umanesimo”, la risposta della ministra. A questo punto Lucia Annunziata ha risposto: “Chi sgarra dall’idea che la famiglia è solo mamma e papà sgarra dall’umanesimo?”. “La politica – è la replica della ministra per la famiglia Roccella – serve a dare una visione per il futuro, è la politica che deve decidere se la maternità è una cosa da mercato, dobbiamo dare delle soluzioni, una visione per il futuro”.

Lucia Annunziata è rimasta ferma sulla sua posizione, chiedendo nuovamente spiegazioni sulla bocciatura. A questo punto la giornalista si inalbera e si lascia sfuggire la parolaccia. “Voi avete la responsabilità di farle queste leggi, caz*** Oddio… Scusate“, ha detto la giornalista, che si è scusata immediatamente e ripetutamente con la ministra e con i telespettatori della sua trasmissione. “Vedo che si coinvolge”, è stata la risposta della Roccella. Sul caso è intervenuta la Lega.

Dopo mezz’ora con Roccella, se ti scappa un c***o è il minimo.



Sempre mitica Lucia Annunziata.#Mezzorainpiu pic.twitter.com/XMQXBdbHu5 — Edoardo Buffoni (@EdoardoBuffoni) March 19, 2023

La Lega ritiene che il caso di Lucia Annunziata sia “inaccettabile. Assistiamo ad attacchi gratuiti e faziosi da parte di giornalisti del servizio pubblico contro il governo, che ora arrivano anche ad usare il turpiloquio durante un’intervista al ministro Roccella. Questo atteggiamento non si può più tollerare: in troppi credono di essere al Nazareno”, scrivono in una nota i componenti della Lega in commissione di Vigilanza Rai: Elena Maccanti, Giorgio Maria Bergesio, Stefano Candiani, Ingrid Bisa, Tilde Minasi, Elena Murelli.