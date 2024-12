Ieri sera, 30 novembre 2024, è andata in onda la decima puntata di Ballando con le Stelle, il celebre talent show di danza condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Questa puntata ha offerto un mix di emozioni, colpi di scena e momenti di grande spettacolo, mantenendo alta l’attenzione del pubblico. La serata si è aperta con l’esibizione dei concorrenti che hanno affrontato una prova di ballo “Speciale”. Tra le performance più attese, Luca Barbareschi ha danzato un valzer sulle note di “Certe notti”, mentre Federica Pellegrini ha scelto “The Final Countdown” per il suo paso doble.

Bianca Guaccero ha incantato il pubblico con un tango sulle note di “Combattente”, dimostrando grande abilità e passione. La giuria, quella di sempre, ha valutato le esibizioni con attenzione, contribuendo a creare un’atmosfera di competizione intensa. Ad un tratto, Guillermo Mariotto ha lasciato lo studio senza dare troppe spiegazioni. Selvaggia ha anche provato a fermarlo ma non c’è stato niente da fare. Un gesto che farà discutere molto.





Un elemento interessante della puntata è stato il ritorno del maestro Samuel Peron, che ha sostituito Angelo Madonia, recentemente allontanato dal programma. Nonostante fosse infortunato, Peron ha portato una ventata di novità e entusiasmo, affiancando Federica Pellegrini nella sua esibizione. La serata ha visto anche il ripescaggio delle coppie eliminate nelle scorse settimane.

Dopo il televoto, sono state annunciate le coppie eliminate: I Cugini di Campagna con Rebecca Gabrielli, Alan Friedman con Giada Lini, Sonia Bruganelli con Carlo Aloia e Furkan Palali con Erica Martinelli. Tuttavia, Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina sono riusciti a conquistare un posto nella prossima puntata grazie al loro spareggio. Delle altre coppie, nonostante Friedman fosse il più basso a 27 punti, non è stato eliminato e tutti sono stati invitata alla seconda semifinale. Ad avere la peggio è la povera Nina Zilli che torna per il ripescaggio ma si fa di nuovo male in prova e abbandona del tutto. La classifica finale della puntata ha visto Federica Nargi e Luca Favilla trionfare con 39 punti, seguiti da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice a 38 punti.

La coppia più sfigata dell'universo. Sosteniamoli e mandiamoli avanti. Mi dispiace per l'infortunio di Anastasia! #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/sIZRtwwT5X — Cavaliere di Luce (@cavalierediluce) November 16, 2024

Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca hanno chiuso al terzo posto con 37 punti. Questa classifica non solo determina la posizione dei concorrenti ma crea anche aspettative per le prossime esibizioni. La puntata è stata arricchita dalla presenza di ospiti speciali come Amanda Lear, che ha eseguito una samba insieme a ballerini professionisti. Inoltre, l’étoile del Teatro alla Scala Nicoletta Manni ha offerto una performance classica che ha incantato il pubblico presente in studio.

