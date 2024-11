Ballando con le Stelle, semifinale al veleno. Sonia Bruganelli spara a zero contro il programma a poche ore dalla puntata. L’ex moglie di Paolo Bonolis è intervenuta come ospite nel programma televisivo Belve. Intervistata da Francesca Fagnani, Sonia Bruganelli ha svelato cosa è accaduto durante la sua esperienza nel popolare show condotto da Milly Carlucci.

L’intervista integrale a Bruganelli andrà in onda il 3 dicembre su Rai Due, ma nel frattempo è stata pubblicata una breve anticipazione video su RaiPlay. Sonia Bruganelli è stata eliminata da Ballando con le Stelle, ma ha ancora una chance di tornare in gara grazie al ripescaggio, insieme al suo partner, il maestro Carlo Aloia. Sonia, però, dovrà vedersela con gli altri ballerini vip eliminati, tra cui figurano concorrenti molto competitivi, come Alan Friedman, Massimiliano Ossini e Francesco Paolantoni.

Sonia Bruganelli smaschera il programma, Milly Carlucci e la produzione: “Tutti devono sapere la verità”

Nel corso di questa edizione, Sonia è stata protagonista di numerosi scontri accesi con la giuria, in particolare con Selvaggia Lucarelli. Ha battibeccato anche con Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Discussioni studiate a tavolino, secondo la sua versione. “A Ballando con le Stelle hanno costruito il mio personaggio polemico. Ogni anno ce n’è uno, e quest’anno ero io”, ha dichiarato Sonia Bruganelli durante l’intervista con Francesca Fagnani nella terza puntata di Belve.

Bruganelli ha rivelato di essersi sentita usata dal programma: “All’inizio credevo che a qualcuno interessasse vedere come miglioravo nel ballo, ma quando ho notato che le mie coreografie duravano 50 secondi e quelle degli altri un minuto e 30, mentre il botta e risposta con la giuria durava tantissimo, ho capito che forse il mio ballo interessava meno. Ed era effettivamente così”.

“Vuole dire che è stato tutto costruito apposta?”, le ha chiesto Fagnani. “Certo, è ovvio”, ha replicato Bruganelli. “Quello che facevo era relativo, perché quello che interessava era creare hype intorno alle polemiche, che infatti quest’anno hanno funzionato più che mai”.

“È stata un’esperienza bella?”, ha domandato ancora Fagnani. “Insomma”, ha risposto seccamente Bruganelli, che nel corso dell’intervista ha parlato anche del suo rapporto con Angelo Madonia, dell’ex marito Paolo Bonolis e di altri temi personali.