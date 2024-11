Meraviglioso annuncio sull’amata coppia nata grazie a Uomini e Donne. C’è infatti stato il matrimonio nella giornata di sabato 30 novembre e le prime foto sono già state postate online. I fan hanno immediatamente fatto girare le immagini, congratulandosi con loro, che avevano già allargato la famiglia con l’arrivo della figlia. La piccola si chiama Maria Vittoria ed è stata la damigella delle nozze.

La coppia di Uomini e Donne che si è unita in matrimonio ha fatto commuovere migliaia e migliaia di loro ammiratori. Prima dei fiori di arancio avevano scritto sui social: “Quando torneremo a Milano saremo ufficialmente marito e moglie!”. E adesso abbiamo la conferma che sia arrivato il sì. Non sono mancati momenti di grande commozione.

La coppia di Uomini e Donne si è unita in matrimonio

La coppia di Uomini e Donne aveva già riferito dei dettagli del loro matrimonio, durante l’ospitata a Verissimo. Infatti, avevano fatto sapere che ci sarebbero stati 150 invitati a Nola (Napoli), luogo delle nozze. E che sarebbero stati scelti dei particolari natalizi, dato che siamo entrati nel periodo festivo. E ora abbiamo le prime emozionanti foto di loro all’altare.

A sposarsi sono stati Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Lo sposo è stato fotografato mentre era intento a piangere, nel momento in cui aspettava la futura moglie all’altare. Lacrime anche per il papà della sposa, che ha accompagnato la figlia verso Lorenzo. Tantissimi i cellulari usati per scattare le foto e girare i video per immortalare per sempre questo evento speciale.

È lorenzo che piange con accanto il suo amico da sempre. Bastone🥹 #uominiedonne #riccanigi #thecobras le nozze di Claudia e lorenzo pic.twitter.com/nhOUFzfBl5 — Lola G. come Giacomino Franchi❤️ (@LGrullita) November 30, 2024

Il rapporto sentimentale tra Lorenzo e Claudia è iniziato nel 2019 grazie a UeD. Nel 2022 è nata la loro figlia e adesso c’è stato anche il matrimonio a certificare il loro immenso amore.