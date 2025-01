E si continua a parlare della puntata di lunedì scorso del Grande Fratello. Per forza: a molti non è andata giù l’eliminazione di Helena Prestes e la polemica sul televoto è divampata in un attimo. Non solo. Si parla di nuovi arrivi e grandi ritorni, compreso quello della modella brasiliana per un confronto in casa. Di sicuro giovedì, quando è in programma la seconda diretta settimanale, sarà di nuovo in studio.

Lunedì sera, quando dopo l’uscita è arrivata in studio, Helena è stata accolta e salutata brevemente da Alfonso Signorini, che ha promesso di ospitarla di nuovo giovedì per dedicarle più tempo. La brasiliana sembrava tranquilla, ma poco dopo è scoppiata in lacrime come abbiamo visto nel video pubblicato sul profilo TikTok del reality show.

Leggi anche: “Ha fatto una cosa assurda”. Grande Fratello, Stefania Orlando smaschera il coinquilino: gioca sporco





GF, Helena vs Jessica: cosa è successo dietro le quinte

Ha dapprima ringraziato il pubblico che l’ha sostenuta in tutti questi mesi: “Io ringrazio tutti quelli che mi hanno votato come preferita. E mi dispiace per quello che è successo. Ero un po’ stanca, mi sono sentita schiacciata. Però grazie al Grande Fratello, grazie a tutti. Per me questa è stata un’esperienza molto bella”.

“Mi mancherete, di sicuro mi mancherete tantissimo. Grazie a tutto il pubblico e un bacio enorme. […] Grazie a tutti voi per questo percorso”, ha concluso con la voce rotta dal pianto. Anche in casa non si aspettava che sarebbe uscita lei. Stefania Orlando l’ha detto subito, spiegando anche che a suo avviso se non fosse successa “la cosa del bollitore non sarebbe stata eliminata. Anzi, lei sarebbe andata molto avanti”.

Quella scenata in cucina ha portato al ritiro di Jessica e una settimana dopo all’eliminazione di Helena. Che si sono confrontate durante la puntata del 13 gennaio ma ora una persona presente tra il pubblico in studio ha svelato un retroscena sull’incontro che sarebbe avvenuto tra le due. “Io ero lì, è una cosa certa: ieri Jessica e Helena si sono parlate e abbracciate dietro le quinte come se nulla fosse. Quindi, deduco che abbiano fatto una sceneggiata?”, la segnalazione pubblicata da Deianira Marzano.