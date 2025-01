La puntata di lunedì scorso del Grande Fratello ha lasciato strascichi importanti e il risultato, tra eliminazione choc di Helena Prestes e nuove nomination, è che la casa ormai è spaccata. Stefania Orlando, che è una veterana ormai del reality di Canale 5, ha subito espresso le sue opinioni agli altri. Ha per esempio ammesso di non aspettarsi minimamente l’uscita della modella.

E ha anche aggiunto che se non ci fosse stato lo screzio con Jessica Morlacchi non sarebbe mai andata via dalla casa dove è da sempre una grande protagonista. E poi le nomination. Una in particolare non ha convinto la conduttrice: quella di Bernardo Cherubini, che ha fatto il nome di Amanda Lecciso. Un voto inaspettato visto che fino a poco tempo fa diceva di provare un sentimento nei suoi confronti.

Leggi anche: “Stefania Orlando non lo sa?”. Lei al Grande Fratello e fuori la notizia sull’ex marito Simone





GF, Stefania Orlando smaschera il coinquilino

Il fratello di Jovanotti, però, come mostrato nel daytime andato in onda su Canale 5, si è difeso in confessionale: “Il nome di Amanda ce l’avevo in mente da un paio di giorni. Intanto non mi parla più, nonostante sia sempre stato gentile nei suoi confronti”, ha detto. Secondo Amanda, invece, lui ha un atteggiamento un po’ provocatorio, non facendo mistero di credere si sia costruito un po’ il suo personaggio.

“All’inizio diverte, ma poi hai pure 60/65 anni. Fai vedere altro, fai vedere chi sei”, ha commentato. E a pensarla allo stesso modo di Amanda Lecciso c’è proprio Stefania che, parlando a tu per tu con alcune coinquiline, non ha fatto mistero di credere che la nomination di Bernardo Cherubini sia proprio fuori da ogni logica: “Comunque la nomination più assurda in assoluto è stata quella di Bernardo che ha nominato Amanda”.

In confessionale, poi, si è detta convinta che il fratello di Jovanotti stia recitando un ruolo ben definito: “Bernardo è un uomo sicuramente molto intelligente, però sta recitando proprio il ruolo di quello che non si sa mai se sta dicendo una verità o una bugia”. Stesso pensiero di Eva Grimaldi, laria Galassi e Pamela Petrarolo. “Innamorato di Amanda, tu che fai? La nomini? Magari fai di tutto purché rimanga nella Casa perché la speranza è l’ultima a morire. Io non ci casco, gatta ci cova. Ha voglia di arrivare in finale”, le parole dell’attrice.