Stefania Orlando è tornata nuovamente ad essere una protagonista del Grande Fratello. La scelta di Alfonso Signorini di riportarla in casa è stata azzeccata, visto che il pubblico sta avendo giudizi positivi verso di lei. In tanti però si sono chiesti in tutto questo periodo che fine abbia fatto il suo ex marito Simone Gianlorenzi e ora abbiamo finalmente una risposta.

Pochi giorni fa Stefania Orlando aveva ricevuto una lettera al Grande Fratello dall’ex marito, il quale però non si era fatto vedere. La concorrente era scoppiata in lacrime per l’emozione e aveva confessato: “Per me lui è famiglia, per me lui è sicuramente la persona più importante”. Ed entrambi si sono promessi di esserci comunque l’uno per l’altra.

Leggi anche: “Quei due là dentro…”. Grande Fratello, Stefania e Luca affondano Shaila e Lorenzo





Grande Fratello e Stefania Orlando, che fine ha fatto l’ex marito

Grazie ad una segnalazione avuta dall’influencer Deianira Marzano, che ha pure pubblicato una foto dell’uomo, si è saputo che fine abbia fatto l’ex marito di Stefania Orlando. Mentre lei è al Grande Fratello, anche lui ha accettato una proposta televisiva, infatti lo abbiamo visto in una trasmissione della concorrenza di Mediaset, dato che va in onda su Rai 2.

Questo il messaggio per Deianira corredato dalla foto: “Ex marito di Stefania Orlando sta facendo il nuovo programma di Bianca Guaccero“. Infatti, Gianlorenzi è stato in studio nel programma tv Dalla strada al palco, come si è potuto evincere. Questa trasmissione dà l’opportunità a cantanti, musicisti e artisti di strada di potersi esibire appunto su un palco televisivo.

Visto che sono rimasti in buoni rapporti nonostante la rottura, non è da escludere che l’ex marito possa fare un’altra sorpresa a Stefania in futuro incontrandola personalmente.