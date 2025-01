Al Grande Fratello, a poche ore dalla puntata in diretta, si sta parlando con forza di Shaila e Lorenzo. Infatti, i coinquilini Stefania Orlando e Luca si sono resi protagonisti in due distinti momenti di gesti e parole che stanno facendo discutere moltissimo. E inevitabilmente il web si è spaccato tra coloro che vanno a favore degli Shailenzo e coloro che invece non li sopportano.

Analizzando i filmati provenienti dalla rete e in particolare dal social network X, Shaila e Lorenzo non erano presenti nel momento in cui Stefania e Luca hanno dato il meglio di loro punzecchiandoli non poco. La conduttrice si è lasciata andare a dichiarazioni particolari davanti soprattutto ad Amanda, Eva e Helena, mentre l’attore lo ha fatto in un altro momento.

Grande Fratello, Stefania e Luca punzecchiano Shaila e Lorenzo

Durante la cena al Grande Fratello avvenuta nella serata del 12 gennaio, Eva si è accorta che Shaila e Lorenzo non erano presenti e allora Stefania è intervenuta così: “Lui è uscito dal confessionale e l’ha chiamata per andare a fare un confronto. Si staranno mettendo d’accordo sui prossimi passi da fare, domani c’è la puntata quindi servono strategie e pedine da muovere”. Immediata la replica di Helena: “Che noia“.

In seguito è stato Luca Calvani a scatenarsi, facendo proprio un’imitazione di Shaila e Lorenzo ed esclamando: “Non può essere tutto a 90 sempre, lei stasera stava sulla sedia. State calmi, siamo qui da quattro mesi e tutti i giorni fanno così. Ti amo, ah. Lei è la mia donna. Ci manca solo il trapezio e siamo al circo. Io non ci credo che non sono un po’ stanchi, lo sono io solo a guardarli”.

MI STO PISCIANDO CON LUCA CHE PERCULA LORENZO E SHAILA PERCEPITEMI COME AMANDA CHE RIDE#grandefratello #helevier #zelena pic.twitter.com/GEIdjJlWyy — sisonokevin (@si_sonokevin) January 12, 2025

Vedremo se nella serata del 23 gennaio Signorini farà vedere queste immagini alla coppia. Ricordiamo che i due potrebbero anche doversi separare, visto che Shaila è a rischio eliminazione essendo al televoto.